Malgré peu de cas, la 6e vague de Covid est toujours là

Tahiti, le 13 avril 2023 – La 6e vague de Covid est toujours présente au fenua, même si peu de cas ont été rapportés. On compte 81 nouveaux cas confirmés la semaine dernière, essentiellement dans l'archipel de la Société.



L'épidémie de Covid est toujours présente au fenua. Dans son bulletin de surveillance, le bureau de veille sanitaire souligne qu'avec 81 nouveaux cas confirmés la semaine dernière, "le nombre de cas rapportés et d’hospitalisations restent faibles", mais le taux de positivité, lui, est élevé (2,1), ce qui "témoigne d’une persistance de la circulation du virus". Parmi ces nouveaux cas, 68 ont été décelés aux îles du Vent et 10 aux îles Sous-le-Vent, dont 9 à Bora Bora. Une personne supplémentaire a été hospitalisée il y a une dizaine de jours après avoir été évasanée de Nuku Hiva, aux Marquises, portant à trois le nombre d'hospitalisations cette semaine-là, mais aucune en réanimation. La semaine dernière, plus qu'une seule personne était encore hospitalisée.



Le bureau de veille sanitaire indique par ailleurs que l’incidence globale reste modérée à 29/100k, mais qu'elle a augmenté chez les plus de 60 ans (88/100k). Le sous-variant actuellement en circulation est "plus contagieux et capable d’échappement immunitaire" mais il n’a pour l’instant provoqué que très peu de formes graves. Les rappels vaccinaux sont toujours recommandés pour les personnes les plus à risque de forme sévère.