Malaisie/Thaïlande: huit morts dans des inondations, des dizaines de milliers d'évacués

Kuala Lumpur, Malaisie | AFP | vendredi 29/11/2024 - Au moins huit personnes ont péri et des dizaines de milliers d'autres ont été contraintes de quitter leur domicile en raison des inondations qui frappent le nord de la Malaisie et le sud de la Thaïlande, selon les autorités des deux pays vendredi.



Plus de 80.000 personnes ont été évacuées vers 467 abris temporaires en Malaisie cette semaine, ont indiqué les services de secours, qui font état de quatre décès dans les États septentrionaux de Kelantan, Terengganu et Sarawak.



En Thaïlande voisine, les inondations ont fait quatre victimes, deux dans la province de Pattani et deux dans celle de Songkhla, a indiqué sur Facebook le centre national de gestion des catastrophes.



Plus de 240.000 foyers sont touchés dans le sud de la Thaïlande après plusieurs jours de pluies intenses, selon la même source.



À Pattani, des images montrent des commerces fermés aux prises avec des eaux montant jusqu'aux genoux, tandis que des équipes de secours évacuent des habitants par bateau.



"Le niveau d'eau est si élevé qu'il est impossible de déplacer nos biens ailleurs", a déclaré un habitant de Pattani à la chaîne publique PBS, ajoutant : "Nous devons les abandonner".



Le Centre national de gestion des catastrophes de Malaisie a annoncé avoir mobilisé une équipe pour soutenir les opérations de secours dans les États touchés.



Les services météorologiques des deux pays prévoient de fortes précipitations au moins jusqu'à samedi.



Ces inondations sont un phénomène annuel en Malaisie et dans le sud de la Thaïlande.



L'ampleur des inondations devrait être "plus importante qu'en 2014" - année où environ 118.000 personnes avaient dû fuir leurs domiciles - a prévenu jeudi le vice-Premier ministre malaisien Ahmad Zahid Hamidi, cité par l'agence de presse officielle Bernama.



Des milliers de secouristes ont été déployés dans les États exposés à ces inondations, avec des bateaux de sauvetage, des véhicules tout-terrain et des hélicoptères, a également déclaré Ahmad Zahid, qui préside le Comité national de gestion des catastrophes.