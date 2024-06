Malaises dans la Marne: neuf nouveaux enfants touchés, trois semaines après de premiers cas

Lille, France | AFP | jeudi 20/06/2024 - Neuf enfants de 5 à 6 ans et trois adultes ont subi jeudi des malaises à Fère-Champenoise, un bourg de la Marne où une trentaine d'enfants et d'adultes avaient déjà subi des "symptômes identiques" entre fin mai et début juin, a indiqué la préfecture.



Parmi ces enfants figurent pour la première fois des élèves de maternelle alors que ceux précédemment touchés étaient en primaire. Huit d'entre eux "ont été transportés au centre hospitalier de Châlons-en-Champagne", a ajouté la préfecture de la Marne dans un communiqué de presse.



Ces symptômes ont été ressentis à la maison des associations de la commune, où les élèves sont accueillis en périscolaire, "au retour d'une sortie d'une heure à l'aire de jeux située à proximité", a précisé la préfecture.



Ils "ont présenté des symptômes identiques" à ceux qu'avaient ressenti entre le 30 mai et le 4 juin une trentaine d'élèves et d'adultes dans la même commune d'un peu plus de 2.000 habitants, située dans le sud du département. Ceux-ci avaient alors "présenté des épisodes de maux de tête, de nausées et de démangeaisons", avait fait savoir la préfecture le 7 juin.



Les investigations menées à l'époque n'ont pas permis de déceler la cause de ces malaises, mais ont écarté les hypothèses de l'intoxication alimentaire, d'une contamination par la fontaine à eau et d'une intoxication au monoxyde de carbone, avait à l'époque indiqué la préfecture.



Pour les cas survenus fin mai et début juin comme pour ceux recensés jeudi, "les investigations et analyses menées par l'ensemble des services de l'Etat mobilisés se poursuivent", a souligné la préfecture, ajoutant qu'un point de situation devait avoir lieu en début de soirée, en présence des services concernés et du maire de la commune.