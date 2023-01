Maeva Olga Raymonde Tetuaiva n’est plus

Tahiti le 9 janvier 2023 - Maeva Olga Raymonde Tetuaiva, épouse Bougues est décédée à l’âge de 76 ans, dans la matinée de lundi. Artiste peintre, musicienne renommée, athlète, le gouvernement a adressé ses condoléances à la famille de la défunte.



Femme aux multiples vies, Maeva Olga Raymonde Tetuaiva est décédée au petit matin lundi 9 janvier. Elle aurait fêté ses 77 ans dans un mois, le 10 février prochain. Grande sportive, auteure-compositrice renommée, peintre confirmée, Maeva Olga tenait la pension de famille Fare Nani, installée au bord du lagon de Moorea depuis sa retraite de la fonction publique.



En 1963, Maeva Olga Raymonde Tetuaiva ramène une médaille d’argent en lancer de poids lors des premiers Jeux du Pacifique. Autant dans la force que dans la création, la femme de talent est primée plusieurs fois aux Oscars de la musique polynésienne. Avec des titres comme Ahiri e, Tahiti nui Tahiti toa, Iaorana manava e maeva, Aratika… Également peintre, ses tableaux étaient exposés une fois par an à la salle Muriavai de Te Fare Tauhiti Nui, à l’occasion de l’exposition Te Anuanua Art. Le président Édouard Fritch et son gouvernement ont présenté mardi leurs condoléances aux proches et à la famille de la défunte. “Désormais, les paroles de Maeva résonneront à jamais dans nos cœurs : Māuruuru, māuruuru, māuruuru à toi enfant du fenua Ia ora nā Manava e Maeva.”



