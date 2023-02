Macron accusé d'être "plus que jamais le président des riches" après avoir décoré Jeff Bezos

Paris, France | AFP | vendredi 24/02/2023 - Le président Emmanuel Macron est accusé vendredi par une partie de la gauche d'être "plus que jamais le président des riches", après avoir discrètement décoré de la légion d'honneur le fondateur d'Amazon et multimilliardaire Jeff Bezos.



La remise de décoration, qui n'avait pas été rendue publique, a eu lieu le 16 février, jour de mobilisation nationale contre la réforme des retraites.



La cérémonie s'est déroulée en présence d’une quinzaine de proches, a indiqué l'Elysée, confirmant une information révélée par l'hebdomadaire Le Point jeudi.



Jeff Bezos est "un partenaire des initiatives pour la protection du climat et de la biodiversité menées par la France, en particulier sur la protection des forêts", a ajouté la présidence française.



Le patron de LVMH Bernard Arnault, la personnalité la plus riche du monde, n'a pas assisté à la cérémonie, a précisé une source proche du dossier, démentant des informations qui ont circulé sur cette remise de décoration.



La distinction accordée au fondateur d'Amazon a fait réagir plusieurs élus de gauche.



"Après avoir décoré le boucher Mohammed ben Salmane [prince héritier d'Arabie saoudite] qui assassine des journalistes, Macron décore maintenant de la légion d’honneur Jeff Bezos, champion de l'évasion fiscale, saccageur d’emplois et de la nature. Plus que jamais le président des riches !", s'est indigné sur Twitter le député de la France insoumise (LFI) Bastien Lachaud.



"Bravo Jeff Bezos!", a aussi ironisé l'eurodéputée insoumise Leïla Chaibi. "Alors qu’on défilait contre sa réforme des retraites, Macron vous décorait au nom de la France pour fuir l'impôt par milliards, détruire la planète, espionner les salariés. Une récompense bien méritée de la main du président des riches !", a-t-elle dénoncé.



Une autre députée européenne insoumise, Manon Aubry a dénoncé cette "idée lumineuse de Macron", dans un "contexte (de) profits record du CAC40, inflation, mobilisation massive contre la réforme des retraites…".



Le secrétaire national du Parti communiste (PCF), Fabien Roussel, s'est ému sur Twitter de cette remise de décoration à un "exploiteur mondial et roi de l’optimisation fiscale". "La doctrine du président: punir tous les Français, récompenser les milliardaires", a-t-il déploré.



Le député socialiste Hervé Saulignac a avoué sa stupeur: "Légion d’honneur pour Bezos en reconnaissance de quoi Emmanuel Macron ? D’être le meilleur pour esquiver l’impôt ? D’être le plus grand fossoyeur du commerce traditionnel ? Vraiment je ne comprends pas".



Selon l'agence Bloomberg, la fortune de Jeff Bezos se monte actuellement à 119 milliards de dollars, ce qui fait de lui la troisième personne la plus riche au monde.

