MMA : ça cogne entre Fidjiens et Tahitiens

Tahiti, le 16 juin 2024 - Après une 5e édition de la Vodafone Channel Race chargée en émotions, c'est le MMA qui a fait crier les foules à Aorai tini hau ce samedi soir. De 18 à 23 heures, 12 combats ont eu lieu, dont trois confrontations très attendues en fin de soirée : trois combattants fidjiens face à trois ‘aito de l'île, des combats pour le moins surprenants.



En marge de la Vodafone Channel Race, était organisée, samedi, une soirée de MMA à Aorai tini hau. Dès les quatre premiers combats de la soirée, les jeunes Tahitiens ont donné le ton. Petites catégories et amateur obligent, les frappes au sol ne sont pas autorisées, les jeunes ont donc fait parler leur talent de lutte au sol et de jiu-jitsu brésilien. Tavita Tuanuiterai en +48 kilos prend la première victoire de la soirée dans le coin rouge chez les 10-11 ans, en montrant une défense irréprochable face aux amenés au sol tentés par son adversaire en bleu, Raihono Tuteirihia. Au deuxième combat, Manainoa Meitai, alors en bleu, signe une prestation hors du commun et réalise la première soumission de la soirée en prenant le dos de son adversaire dès le premier round. Expéditif, pour ce jeune de la catégorie 14-15 ans, virtuose du JJB qui pratique le MMA depuis un an maintenant. “Ils ont faim à cet âge-là”, conclut son père, admiratif de la victoire de son fils. Tandis que le speaker s'extasie : “Il faut noter la maturité et la qualité de leur technique, surtout pour des combattants de leur âge.”



Les combats s'enchaînent et le public est dedans. À fond dedans. Ça tape du pied dans la tribune, tellement que le staff doit remettre de l'ordre, ça crie le nom de son combattant favori, de façon intelligible ou non. Et comme bien souvent en MMA, ça prodigue des conseils à la volée au combattant pendant son combat. Car c'est bien connu, tout le monde devient un spécialiste de la discipline quand deux athlètes s'affrontent : “Il est fatigué là, rentre-lui dedans” ; “Va chercher les jambes” ; “N'oublie pas les kicks”. Les athlètes, même jeunes, doivent donc gérer cette pression phénoménale, écouter les conseils du coach et faire parler leur technique sans se laisser emporter par l'émotion. Samedi soir, ce n'était pas chose facile.



Les choses sérieuses commencent



Au 5e combat, le format passe de deux fois 2 minutes à trois fois 2 minutes, ce qui signifie une meilleure gestion du cardio requise. Au 7e combat, les poids lourds font leur entrée : les frappes sont moins nombreuses, mais bien plus dévastatrices. Teva Flores s'impose à la décision en 93 kilos, après une lutte effroyable au sol face à Seven Afo. Vient le 9e combat de la soirée, Enoha Tauraatua en rouge face à Bernard Teinaore en bleu. Des super poids lourds, à 120,2 kilos à la pesée. Dans ce genre de combat, c'est quitte ou double, soit tout va très vite, soit le combat s'éternise. Dans ce cas précis, Enoha ne fera pas traîner son combat : il attrape son adversaire Bernard en bleu et l'emmène au sol, avant d'entamer un ground and pound assassin. Dépassé par les coups qu'il reçoit au sol, Bernard Teinaore voit l'arbitre stopper le combat en sa défaveur, car c'est la règle en amateur : quand le combattant est cloué au sol sous les coups de son adversaire et qu'il ne peut visiblement plus réagir, l'arbitre doit mettre fin au combat (là où les combattants professionnels vont jusqu'au KO).

Des combats internationaux



Enfin, le main event commence. Trois combats opposant trois Fidjiens de la Russ Tactics Combatives Academy à trois combattants locaux. Il est bon de préciser que les Fidjiens invités pour l'événement n'ont jamais combattu en MMA et le pratiquent très peu. Leur club à Fidji dispense principalement des cours de Krav Maga, un art martial spécialisé dans la self-défense. “Il faut des sacrées cojones pour rentrer dans la cage ce soir”, relève le speaker, car ces athlètes s'apprêtent à affronter trois Tahitiens amateurs certes, mais déjà familiers du MMA. Mais les Fidjiens de ce samedi soir ont une qualité précieuse en sport de combat : la combativité. Couplée à leur physique d'athlète et leur explosivité, ils ont leurs chances.



Premier combat du main event, Aaron Ezekiel Efray'im, premier Fidjien à rentrer dans la cage, donne le ton. Il balance des coups de pied surpuissants à Teikikua Taurua, qui représente le Fenua en rouge. Et tout va très vite, Teikikua attrape Aaron et ces 93 kilos ne pardonnent pas. S'ensuit un violent ground and pound (frappe au sol), puis une première victoire tahitienne après l'arrêt du combat par l'arbitre.

La vigueur de Fidji



Les membres de la Russ Tactics Combatives Academy n'en démordent pas, ils ont fait le déplacement à Tahiti et comptent bien récupérer quelques lauriers au passage. Deuxième combat international, le redoutable Heimana Teamotuaitau du club Sphere MMA de Tahiti affronte le Fidjien Purcell Robert. Sans doute l’un des combats les plus palpitants de la soirée, car les deux coins ont tout donné : Heimana multiplie ses fameux coups de genou, Purcell encaisse et avance inlassablement vers Heimana pour le coincer dans un coin de l'octogone. Le public se transcende, Heimana utilise habilement l'espace pour se soustraire aux coups de Purcell et commet un coup illégal suite à un coup de genou à la tête. Le combat reprend, Purcell continue de mettre la pression et les options de déplacement d'Heimana sont désormais réduites. S'ensuit un échange de coups d'une intense violence, avant que le troisième round se termine. Le public crie toujours autant, et au bout du compte, l'arbitre lève les bras des deux combattants simultanément : égalité.



Dernier combat, Ratu Kuliniyasi en poids léger compte bien défaire Tinitua Neagle et prendre la première victoire fidjienne de la soirée. Alors la stratégie est simple pour le Fidjien : asphyxier les mouvements de Tinitua Neagle, représentant du Fenua et boxeur accompli. Il ne doit pas pouvoir caler son rythme : Ratu charge dès le début, ramasse quelques coups et en rend, puis emmène Tinitua au sol. De là, il alterne ground and pound et tentatives de soumission au sol, pendant que Tinitua fait tout pour s'en défaire. La stratégie se révèle payante, car après avoir répété le processus sur les trois rounds, Ratu Kuliniyasi remporte la première victoire fidjienne de la soirée.



Rédigé par Tom Larcher le Dimanche 16 Juin 2024 à 19:21 | Lu 126 fois