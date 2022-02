Lili Paillisse s'offre le record de Polynésie du 1 500 mètres nage libre

Tahiti, le 21 février 2022 - Lili Paillisse, 15 ans, a battu ce week-end dans la piscine de Tipaerui, le record de Polynésie du 1 500 mètres nage libre. La nageuse du CNP a signé un temps de 18'58"89, battant d'un peu moins de 3 secondes la précédente marque d'Annaïg Guennou qui datait de 1992.



Le deuxième meeting 50 mètres de la saison de natation s'est tenu, le week-end dernier, à la piscine de Tipaerui. Et on retiendra notamment de ces trois jours de compétition, la performance de Lili Paillisse, 15 ans. La nageuse du Cercle des nageurs de Polynésie (CNP) s'est en effet offert un record de Polynésie sur le 1 500 mètres nage libre en réalisant un chrono de 18'58"89. Paillisse battait ainsi la précédente marque, détenue par Annaïg Guennou, d'un peu moins de 3 secondes (19'01"13). Un record qui datait de décembre 1992.



Lili Paillisse s'est par ailleurs offert une qualification pour les championnats de France en eau libre grâce à un temps de 9'58"15 sur le 800 mètres nage libre.

Des espoirs toujours en progression Concernant les autres performances notables du week-end, on retiendra également les chronos réalisés par deux grands espoirs des bassins polynésiens. À commencer par Ragihei-Kura Timo (Olympique de Pirae Natation), 12 ans. La jeune nageuse de l'OLP Natation a signé une meilleure performance régionale (MPR) dans la catégorie d'âge avec un temps de 2'59"31 sur le 200 mètres brasse.



Et puis il y a eu l'inévitable Teherearii Oopa (I Mua), 13 ans. Le champion de France jeune du 50 mètres nage libre s'est lui offert deux MPR au cours du week-end. La première sur le 50 mètres nage libre où il a signé un temps de 25"67. Et la seconde sur le 50 mètres papillon avec un chrono de 26"90.



Enfin on note également la qualification de Sosthène Videau pour les championnats de France de nage en eau libre grâce à son chrono au 1 500 mètres nage libre en 18'20"35.

