Ligue 1 : Place au jeu

Qui pour contester le titre à Pirae cette saison ? L'AS Tiare Tahiti, dauphin des Orange, et l'AS Vénus, troisième du dernier championnat, seront évidemment des formations à surveiller de près. Si leurs effectifs respectifs n'ont également pas trop été chamboulés, l'équipe de Moorea et celle de Mahina ont enregistré le départ de joueurs cadres à l'intersaison.



Du côté de Vatea Terai et de Tiare Tahiti qui sera opposé samedi à l'AS Excelsior, champion de Ligue 2, on devra notamment se passer des services du "chef d'orchestre" Heiarii Maperi, resté en Nouvelle-Calédonie. Bio Odo Chabi et Harold Avodagbe, les deux joueurs béninois sont eux repartis au pays, et d'autres joueurs cadres comme Hiria Guilloux n'ont pas pu reprendre le chemin de l'entraînement. "Mais l’ossature est là et nous pouvons compter sur certains jeunes pour renforcer le groupe cette saison", assure Vatea Terai. Ce dernier comptera sur des valeurs sûres du club comme les frères Tehuritaua (Tevaihau et Tevairoa), Junior Tiaoao ou encore son buteur Manarii Porlier pour hisser une nouvelle fois les Vert de l'île sœur sur le podium. "Terminer sur le podium une troisième année consécutive serait formidable mais la tâche sera très dure", avoue Terai. Mais contrairement aux deux dernières saisons, Tiare Tahiti aura l'avantage de pouvoir jouer des matchs à Moorea, sur le terrain de Afareaitu. Une fois le huis clos levé sur les matchs, les supporters verts, qui se déplacent toujours en nombre pour soutenir leur équipe, devraient constituer un atout non négligeable. "Ce sera surtout un beau cadeau pour nos nombreux supporters de recevoir sur Moorea. À nous de leur offrir des victoires lors de ces rencontres à domicile".



Du côté maintenant de Samuel Garcia et de l'AS Vénus, sacré en 2019 et qui était encore présent sur tous les tableaux la dernière saison avant l'arrêt, l'objectif est "de faire aussi bien, voire mieux". Si le génial Teoanui Tehau est toujours là, il faudra désormais composer sans Tefai Faaehau et Tamatoa Tetauira, partis pour la métropole. "Ça fait effectivement deux joueurs importants dans notre groupe. On a un effectif qui n'est pas si étoffé que ça mais on ne se plaint pas", indique le coach de Mahina. "On va donner la chance aux jeunes. On aimerait en faire éclore certains cette saison. Après avec les jeunes on sait que c'est toujours à double-tranchant. On ne sait pas de quoi sera faite la prochaine saison, mais les garçons ont un bon état d'esprit. On va prendre les matchs les uns après les autres, et voir où l'on se placera à la trêve."



En attendant Samuel Garcia et ses hommes entreront dans le vif du sujet vendredi à Mahina face à l'AS Arue.