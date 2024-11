Liban: au moins 11 morts dans des frappes israéliennes à travers le pays

Beyrouth, Liban | AFP | mardi 12/11/2024 - Au moins 11 personnes ont été tuées mardi selon le ministère de la Santé dans des frappes israéliennes qui ont visé plusieurs régions à travers le Liban, notamment la banlieue sud de Beyrouth, bastion du Hezbollah.



La formation pro-iranienne, en guerre ouverte contre Israël, a de son côté annoncé avoir lancé des missiles sur une base militaire aérienne au sud de Tel-Aviv, dans le centre du pays.



Les frappes israéliennes mardi ont visé des fiefs du Hezbollah mais également des régions rarement touchées. Cinq personnes ont ainsi été tuées et plusieurs autres blessées, selon le ministère de la Santé, dans une frappe sur la région montagneuse de Aley, à l'est de Beyrouth.



Une source de sécurité a indiqué à l'AFP qu'une villa où s'étaient réfugiés des déplacés ayant fui les bombardements israéliens, avait été visée.



Dans le sud du Liban, où l'armée israélienne mène des incursions terrestres depuis le 30 septembre, une autre frappe à Tefahta, à plus de 20 km de la frontière, a également fait cinq morts, selon le ministère.



Des frappes ont également visé la grande ville de Nabatiyé, dans le sud du pays, dont le marché historique a déjà été détruit et le maire tué.



Une personne a également été tuée à Hermel dans la plaine orientale de la Békaa, frontalière de la Syrie, où le Hezbollah est implanté.



L'armée israélienne a lancé le 23 septembre une campagne de frappes massives visant notamment les bastions du mouvement pro-iranien, qui lance quotidiennement des roquettes, des missiles et des drones sur Israël.



Deux hommes d'une quarantaine d'années ont été tués mardi dans des tirs de roquettes dans le nord d'Israël, selon les secours israéliens, l'armée israélienne ayant fait état d'"une dizaine de projectiles" observés en provenance du Liban.



Mardi matin, Israël a lancé 13 frappes aériennes sur la banlieue sud de Beyrouth, selon l'Agence nationale d'information (Ani, officielle) après un appel israélien à évacuer plusieurs quartiers.



Dans les quartiers quasiment désertés par les habitants, des tirs nourris avaient été entendus auparavant, dans le but d'alerter les personnes qui ne seraient pas au courant de l'appel israélien à évacuer, ont indiqué des témoins à l’AFP.



Depuis fin septembre, l'aviation israélienne pilonne régulièrement la banlieue sud, où habitaient entre 600.000 et 800.000 personnes selon les estimations.



L'armée israélienne a déclaré avoir frappé "des cibles terroristes du Hezbollah" dans le sud de Beyrouth, notamment "des centres de commandement, des sites de production d'armes et d'autres infrastructures terroristes (..)".



Plus de 3.280 personnes ont été tuées selon les autorités libanaises depuis le début des affrontements en octobre 2023, quand le Hezbollah avait ouvert le front du sud du Liban avec Israël pour soutenir le Hamas dans la bande de Gaza où le mouvement islamiste palestinien est en guerre contre Israël.



La plupart des victimes ont été tuées depuis septembre dernier, quand Israël a lancé sa campagne de bombardements et une offensive terrestre au Liban.