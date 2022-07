Levée progressive des interdictions nautiques au sud de la Polynésie

Tahiti, le 13 juillet 2022 - Le haut-commissariat a annoncé mercredi soir la levée progressive de l’interdiction des activités en mer aux Tuamotu-Gambier, aux Australes et à Rapa et le maintien de la vigilance rouge sur les archipels de la Société.



Dans le cadre de la gestion de l’évènement exceptionnel de forte houle qui touche le territoire depuis le 12 juillet dernier, les services de Météo France et du Haut-commissariat ont décidé de lever progressivement la vigilance rouge, pour concerner dans un premier temps :

- les archipels des Tuamotu-Gambier,

- les Australes et Rapa.



Pour ces archipels, les mesures d’interdiction en mer sont levées à compter de 8h le 14 juillet. Les Tuamotu-Gambier et les Australes restent placées en vigilance ORANGE, afin de maintenir la plus grande vigilance de la part des habitants situés en bord de mer notamment et des professionnels de la mer.



La vigilance ROUGE est maintenue sur les Iles Du Vent et Iles Sous le Vent, ainsi que les mesures d’interdictions en mer jusqu’à 12h le 14 juillet. Pour leur sécurité, les usagers de la mer doivent respecter les mesures d’interdiction d’ores et déjà en place. Les autorités rappellent que l’accès au littoral reste dangereux sur la grande majorité des archipels concernés. Il convient de ne pas se rendre sur les côtes et de limiter ou de reporter les sorties et activités en mer. Les services de l’Etat, du Pays et des communes tiennent à saluer l’esprit de responsabilité des usagers de la mer qui respectent les mesures de protection et les conseils de comportement.