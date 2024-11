Levée du préavis de grève au CHPF

Tahiti le 11 novembre 2024. Quelques heures avant son entrée effective, le préavis de grève déposé par A ti'a i mua a été levé ce lundi soir après la signature d'un protocole d'accord.





Un préavis de grève avait été déposé mercredi dernier au Centre hospitalier de Taaone par le syndicat A tia i mua.



Le préavis contenait alors trois revendications liées aux conditions de travail des médecins anesthésistes réanimateurs. La comptabilisation du temps de travail de garde, la prise en compte du temps de travail additionnel et la reconnaissance du temps de travail réalisé lors d'un déplacement en astreinte de plus de 3 heures.



Après trois jours de négociations au ministère de la Santé, un protocole d'accord a été signé "promouvant une amélioration des conditions d'exercice des médecins anesthésistes-réanimateurs à courts termes par des mesures d'organisation interne et fixant les travaux nécessaires à une modification en profondeur de leur statut, en collaboration avec les partenaires sociaux", expliquait un communiqué commun signé du ministère de la Santé et de A ti'a i mua.



Bien que la nouvelle direction ne soit pas encore nommée, le ministre de la Santé, Cédric Mercadal, garantit de son côté "une pleine écoute" et une "opérationnalisation des acquis dans les délais collégialement admis."



La cellule d'astreinte du Taaone doit désormais informer et reprogrammer les opérations décalées en prévision de la grève.