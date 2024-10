Leur V6 cassé, ils rentrent en ramant à la main

Tahiti, le 6 octobre 2024 – La mésaventure se termine bien pour des rameurs surpris par la violence des vagues lors d’un entrainement, samedi matin, à Mahina.





L’incident a été relayé le jour-même par la commune de Mahina. Samedi matin, lors d’un entrainement entre la plage de Taaone et Mahina, l’une des pirogues V6 du club de Pirae a perdu son balancier, avant de prendre l’eau, à proximité du motu Martin. Les pompiers de Mahina sont intervenus en jet-ski sur place, où un septième rameur expérimenté avait rejoint les six rameurs débutants pour réparer temporairement le va’a.



C’est avec une seule rame confiée au barreur que l’équipage a repris la mer en direction de la pointe Vénus, les coéquipiers restants n’ayant d’autre choix que de ramer avec leurs mains. Tous avaient, en effet, confié leurs rames au bateau accompagnateur, qui aurait ensuite continué à suivre les autres pirogues.



Escortés par les pompiers et accueillis à terre par des ambulanciers, les rameurs “étaient tous en pleine forme”, rapporte la municipalité. “À aucun moment ils ne se sont sentis en danger.” Si aucune vigilance météorologique n’était en vigueur aux Îles du Vent ce matin-là, cet incident rappelle l’importance de partir en mer à plusieurs et avec un moyen de communication.