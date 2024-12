Les voeux du haut-commissaire, Eric Spitz

Polynésiennes, Polynésiens,

Chers compatriotes, Ia ora na,

A l’aube de cette année 2025, je tiens à m’adresser à vous avec émotion, confiance et espoir.

Chaque nouvelle année est une page blanche qui s’offre à nous.

Au seuil de 2025, je veux nous inviter à écrire ensemble une histoire d’unité, de résilience et d’espoir.

Unité des cœurs, des esprits et des volontés.

Unité des hommes et des femmes qui peuplent nos îles.

Unité entre nos îles dispersées.

Unité de la Polynésie au sein de la République française, liés par une histoire commune et un avenir solidaire.

Oui, à l’heure où 2024 s’éloigne, je veux célébrer l’unité qui est notre principale force et notre chance.

2024 a été une année mémorable pour la Polynésie toute entière. Elle a illustré ce que nous sommes capables d’accomplir.

Les îles Marquises ont été inscrites au Patrimoine Mondial par l’UNESCO. Cette inscription nous a rendus fiers et elle nous a émus.

Au même moment, les Jeux Olympiques ont été un moment de gloire, de fraternité et de fierté partagée avec la victoire de Kauli Vaast.

Ces jours nous rappellent que lorsque nous avançons ensemble, rien ne nous est impossible.





L’année 2024 a aussi été marquée par des épreuves. Elle nous a rappelé que l’unité, c’est aussi ce qui nous permet de surmonter les épreuves.

Dans un monde en proie à de nouvelles tensions géopolitiques et à des fractures sociales, l’État demeure un rempart.

Il protège notre souveraineté face aux rivalités internationales.

Il nous protège de la violence et de l’insécurité grâce aux forces de sécurité intérieure et il lutte contre les trafics de drogue qui menacent nos enfants.

Il agit en investissant, en 2023, 210 milliards de francs, en soutien au fenua.

Il agit en créant deux fonds, le fonds vert et le fonds de transition énergétique, dit Fonds Macron, pour accompagner la transition énergétique et protéger la biodiversité.

L’Etat est et demeure le garant de notre Unité.

Et cette unité, nous devons la cultiver face aux tempêtes qui menacent.

Les tempêtes au sens propre bien sûr, celles qui menacent nos côtes, le réchauffement des océans sont des réalités que seuls les irresponsables peuvent encore nier.

C’est ensemble, l’État, le Pays, le cluster maritime, la recherche, l’université et les associations que nous devons imaginer des solutions : développer les énergies renouvelables, préserver nos ressources, lutter contre la montée des eaux et le réchauffement climatique.

Et ces solutions, nous les présenterons tous ensemble au sommet des Océans, à Nice, en juin 2025.



Car 2025 sera aussi l’année de l’Océan, cet Océan qui nous nourrit et nous relie et surtout cet océan qui nous appelle à l’aide.

Ensemble, nous devons en prendre soin.

En Polynésie, nous avons les ressources et le savoir-faire pour montrer au monde un modèle exemplaire.

La Polynésie, forte de son unité, peut devenir un exemple pour le monde entier.



En 2025, ensemble, nous devons aller plus loin.

En 2025, l’État continuera de travailler main dans la main avec le Pays, sans oublier les communes, pour répondre à vos besoins essentiels.

Ensemble nous construirons beaucoup plus de logements sociaux en passant d’un modèle de financement fondé sur les subventions à un modèle basé sur les prêts à très long terme de la Caisse de dépôts et Consignations.

Ensemble nous développerons l’économie pour offrir des perspectives à nos jeunes et à nos entrepreneurs en créant deux nouveaux piliers du développement à côté du tourisme: le numérique et l’économie bleue.

En 2025, l’État et le Pays oeuvreront à la lutte contre l’insécurité routière pour sauver des vies.

Ces efforts conjoints témoignent d’une conviction : l’avenir de la Polynésie se construit dans l’unité.

Ne soyons plus jaloux de nos prérogatives et de nos compétences.

Nous n’avons pas d’autre choix que de travailler ensemble.



Polynésiennes, Polynésiens, mes chers compatriotes,

Les Polynésiens sont un peuple de l’Océan et comme leurs ancêtres, ils savent que l’existence est un voyage.

L’unité de la Polynésie, l’unité de la France, c’est ce qui nous permet d’avancer.

Avancer ensemble, pour nous-mêmes et pour les générations futures.

Comme les ancêtres qui voguaient à l’horizon guidés par les étoiles, nous avons un cap : celui de l’espérance.

L’espérance d’un monde où nos enfants pourront grandir sans crainte, enracinés dans leurs traditions mais ouverts à l’avenir.

L’espérance d’une planète où l’homme vivra en harmonie avec la nature, en respectant ses équilibres fragiles et magnifiques.

Ensemble, marchons avec confiance vers cet horizon d’espoir.

Cet horizon qui nous attend, c’est celui d’une Polynésie fière et solidaire, capable de surmonter les épreuves et de préserver ce qui fait sa richesse : sa nature, sa culture, et son unité.

Cet horizon c’est enfin celui d’un monde où l’homme vivra en harmonie avec son environnement, en redonnant à la Terre le respect qu’elle mérite.

Alors, unissons nos forces pour relever les défis de l’avenir.

Continuons d’avancer ensemble, pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour notre Fenua.

À chacune et chacun de vous, je souhaite une année 2025 pleine de bonheur, de solidarité et de réussite : une année 2025 de sérénité et d’espérance.

Ia ora i te matahiti api !