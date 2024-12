Les touristes de retour à Paris pour les fêtes de fin d’année

Paris, France | AFP | vendredi 27/12/2024 - "Cette année, il y a beaucoup plus de monde." Effet de rattrapage après les Jeux olympiques, réouverture de Notre-Dame… Les touristes sont de retour à Paris, selon les professionnels du secteur.



"Cette année, le nombre de touristes est bien plus important que la dernière fois que je suis venue. [Il y a] beaucoup plus de monde", observe Noemi Rizzato, originaire de Milan, qui a bravé le froid en cette fin décembre pour visiter la place du Trocadéro, emmitouflée dans sa doudoune.



"On a entendu parler toutes les langues, sauf le français dans le métro", s'amuse Georges Bardot, retraité de 78 ans venu de Franche-Comté.



Cet hiver, les hôtels parisiens font le plein: le taux de réservation pour les deux semaines de vacances de Noël frôlait les 70% à la mi-décembre, soit 9 points de plus qu'il y a un an, selon les données de MKG Consulting.



Les établissements haut de gamme tirent leur épingle du jeu, avec une progression de presque 14 points sur un an. Preuve, selon l'Union des métiers de l'hôtellerie (Umih), que la clientèle internationale au fort pouvoir d'achat est de retour.



Les Jeux olympiques ont "donné envie aux touristes soit de revenir, soit de venir, au vu des images", analyse Frank Delvau, président de la branche Paris-Ile-de-France de l'Umih, qui voit en ces chiffres un "effet JO".



La nouvelle ministre chargée du Tourisme, Nathalie Delattre, a promis vendredi auprès de l'AFP "d'analyser avec précision les causes d'une telle hausse dans les mois qui viennent".



"Mais il est évident que Paris a bénéficié d'une vitrine exceptionnelle", a-t-elle estimé. "Nous avons démontré la capacité de la France à organiser de grands événements (...) en garantissant la sécurité de tous. (...) C'est aujourd'hui un paramètre majeur."



Déçus par un bilan estival en demi-teinte, avec une forte baisse de l'activité pour les restaurants, les musées et les taxis, les professionnels du tourisme attendaient cet effet rebond positif. Avec 5 milliards de téléspectateurs, les Jeux de Paris ont été les plus suivis de l’histoire, selon le CIO.



-"C'est le moment"-



"Cet effet rattrapage, on en avait besoin parce que la situation était très compliquée au troisième trimestre. Avec les JO, (...) il y a eu des baisses de fréquentation très importantes. La restauration a fait moins 40%, moins 50% par moment", poursuit M. Delvau.



Sur l'île de la cité, où se situe la cathédrale Notre-Dame, les commerçants du quartier attendaient avec impatience le retour des visiteurs, après cinq années de chantier de reconstruction marquées par le Covid et la baisse de fréquentation touristique.



"La réouverture de Notre-Dame cette année était l'élément le plus important de notre liste. (...) C'est un monument magnifique et c'était formidable de le voir, d'y prier, de le visiter", raconte Teju Arora, ingénieure venue des États-Unis, coiffée d'un béret rouge.



La première semaine de sa réouverture en décembre, la cathédrale a accueilli 270.000 visiteurs en huit jours, a déclaré le recteur archiprêtre de Notre-Dame au journal Le Parisien.



Les touristes "se disent [que] c'est le moment d'aller à Paris, (...) ils ont en même temps Notre-Dame, les vitrines des grands magasins qui attirent toujours beaucoup de monde", a résumé M. Delvau.



Du 1er novembre au 8 décembre, les arrivées aériennes internationales vers Paris ont enregistré une hausse de 15,4 % par rapport à 2023, pour atteindre 1,3 million, selon le baromètre de l'office du tourisme parisien.