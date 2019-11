Les tirages U15 et U18 annulés

PAPEETE, le 7 novembre 2019 - Les tirages au sort U15 et U18 ont été annulés par la fédération. Un nouveau tirage au sort sera fait le 12 novembre prochain.



Les tirages au sort pour la Coupe de Tahiti des catégories U15 et U18 ont été annulés par la fédération tahitienne de football. Ces tirages avaient eu lieu le 10 octobre dernier au siège de la fédération tahitienne de football. Le service communication de la FTF, que nous avons contacté, explique que « plus d’équipes s’étaient manifestées pour participer à cette Coupe de Tahiti, nous avons donc décidé de refaire le tirage au sort. »



Le prochain tirage au sort aura lieu le mardi 12 novembre 2019 à 12H au siège de la FTF, en même temps que le tirage au sort du deuxième tour de la Coupe de Polynésie. Le premier tour de la Coupe de Tahiti U15 et U18 aura lieu le week-end du 17, 18 et 19 janvier 2020.