

Les surfeurs polynésiens jouent gros au Brésil et au Portugal

Tahiti, le 24 septembre 2026 - La troisième étape des Challengers Series débute, ce week-end, sur le spot de São Sebastião au Brésil. Mihimana Braye espère s’y relancer dans sa quête à la qualification au Championship Tour tandis qu’Aelan Vaast veut confirmer après sa demi-finale au Portugal lors des Qualifying Series. Sans oublier Kiara Goold, ni Vahine Fierro qui compte bien conserver sa place au sein de l’élite mondiale.



Les prochains jours des surfeurs polynésiens seront à l’accent portugais. Tout d'abord, place au Banco du Brésil (26 septembre au 3 octobre), qui débute ce samedi, à São Sebastião dans l'État de São Paulo.



Nos quatre représentants du Fenua (Mihimana Braye, Aelan Vaast, Kiara Goold et Vahine Fierro) se rendront dans la foulée, au Portugal, sur la célèbre plage de Ribeira d'Ilhas à Ericeira (6 au 12 octobre). Deux manches qui seront sans aucun doute décisives dans la lutte acharnée pour rejoindre les rangs du Championship Tour.



Mihimana Braye attendu au tournant C’est le cas pour notre ‘aito, Mihimana Braye. À 30 ans, le surfeur tahitien tente, peut-être, pour la dernière fois de sa carrière de se qualifier au sein de l’élite mondiale. Afin de réaliser son rêve, il s’est déjà rendu au Brésil, il y a une dizaine de jours, avec la perspective de gagner des points précieux lors des Qualifying Series à Saquarema.



Malheureusement, Mihimana Braye s’est fait éliminer dès les 64es de finale. Il pointe donc désormais à la 29e position avec 4 460 points avant les trois dernières étapes du CS. Cependant, tout est encore possible puisque le Tahitien compte seulement 3 500 unités de retard sur les membres du Top 10 qui sont pour l'instant virtuellement qualifiés. Surtout qu’un succès final sur une manche rapporte 10 000 points.



Aelan Vaast s’est complètement relancée Après deux premières manches compliquées sur le CS, la surfeuse de Vairao a repris des couleurs à l’occasion des Qualifying Series. Début septembre, Aelan Vaast a atteint les demi-finales du Xacobeo Norte Surf Fest au Portugal. Grâce à ce résultat, elle a pris la tête du classement de la région QS Hawaii/Tahiti et s’est repositionnée aux portes du Top 20 avec un peu plus de 6 000 unités au compteur.



Au-delà des points, cette performance est fondatrice pour la suite de sa saison, compte tenu du fait que la compétition a réuni nombre des meilleures surfeuses internationales issues des circuits qualificatifs. Néanmoins, la mission reste ardue, car seulement les six meilleures surfeuses obtiendront leur ticket pour le Championship Tour. Il lui faudra donc réaliser au moins deux grosses compétitions afin de rattraper son retard de 5 000 unités.



Vahine Fierro sera de la partie La reine de Teahupo’o participera bien à la manche brésilienne. Distancée au classement du CT où elle figure au 20e rang, Vahine Fierro tente de jouer sur les deux tableaux afin de garder sa place parmi l’élite. La surfeuse de Huahine a déjà effectué une étape du CS cette saison aux États-Unis où elle a été éliminée en huitièmes de finale par Bettylou Sakura Johnson.



Malgré ses difficultés, la championne garde espoir et affirme être “confiante à 100%”. “Je n’ai jamais aussi bien surfé”, assure Vahine Fierro sur ses réseaux sociaux avant d’aborder la compétition. Classée à la 43e place, un long parcours au Brésil sera indispensable pour elle afin de remonter aux alentours des places qualificatives. Après l’étape du Portugal, elle n’aura pas beaucoup de trajet à faire car la prochaine manche du CT se déroule à 60 km de là sur le spot de Supertubos à Peniche (16 au 25 octobre).



Kiara Goold est dans la même position. La jeune Polynésienne a glané 2 400 points et figure au 45e rang. “Kiara entame sa deuxième saison et a envie de se qualifier, mais ce n’est pas trop grave si elle n’y arrive pas”, confiait avant le début du CS, le cadre technique de la Fédération tahitienne de surf (FTS), Kevin Bourez



Tout sera plus clair après l’enchaînement des étapes brésiliennes et portugaises. Le grand final de la saison est prévu en Australie avec l’épreuve reine de Newcastle, du 1er au 7 mars 2027.



Rédigé par Valentin Fleury le Jeudi 24 Septembre 2026 à 18:18 | Lu 247 fois



