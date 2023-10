Les “stars” du Xterra tiennent leur rang à Moorea

Moorea, le 22 octobre 2023 - L’Espagnol, Ruben Rusafa, a remporté ce samedi, à Opunohu, la 8e édition du Xterra Tahiti. Le triple champion du monde a bouclé son triathlon (1,5 km de natation, 34 km de VTT et 10 km de trail) en 2h40. Le Danois, Jens Emil Nielsen, a pris la deuxième place et Arthur Forissier complète le podium chez les hommes. Le premier local, Thomas Lubin, s’est classé quatrième à 15 minutes du vainqueur. Du côté des dames, la double championne du monde, Solène Billouin l’a emporté en 3h11.



Le plateau de la 8e édition du Xterra Tahiti, organisée une nouvelle fois ce samedi à Opunohu, a pesé très lourd. Déjà parce que 164 athlètes étaient au départ de l’épreuve reine du triathlon M. Mais aussi parce qu’on retrouvait parmi les inscrits trois champions du monde. Les Français d’abord avec Arthur Serrieres et Solène Billouin, quatre couronnes mondiales à eux deux. Et l’Espagnol, Ruben Rusafa et ses trois titres mondiaux. La “légende” de la discipline, pour reprendre les mots de Jean-Michel Monot, président du VSOP organisateur de la course. Ce casting 5 étoiles était complété par le vice-champion du monde, Arthur Forissier, et le Danois, Jens Emil Nielsen, quatrième des derniers Mondiaux.



Et logiquement les “stars” ont tenu leur rang avec la victoire pour Ruben Rusafa en 2h40, devant Jens Emil Nielsen et Arthur Forissier. Mais les athlètes locaux n’ont pas démérité. Thomas Lubin, auteur de beaux passages en natation et en VTT, a pris la quatrième place à 15 minutes du vainqueur. Teva Poulain et Jean-Marc Rimaud complètent le podium des athlètes tahitiens sur cette édition du Xterra Tahiti.

Festival de Rimaud à la natation Et lorsqu’on écrit que les meilleurs locaux se sont illustrés, ce n’est pas juste pour la forme. Jean-Marc Rimaud a été le premier à se mettre en évidence. Sur le kilomètre et demi de natation, tracé dans la baie de Opunohu, le coach de Kona Tri a mis une sacré patate à ses rivaux. Rimaud bouclait sa natation en un peu moins de 25 minutes, repoussant à près de deux minutes ses plus proches poursuivants. A savoir Antoine Estival, un autre athlète local, qui emmenait avec lui Ruben Rusafa, Arthur Serrieres et le surprenant Thomas Lubin. Celui qui s’est classé 10e de l’Otillo swimrun avec Cédric Wane, faisait étalage ici de tous ses progrès en natation.



Mais sur les trois boucles de VTT, tracées au milieu des champs d’ananas, les meilleurs mondiaux allaient prendre la main. A l’issue du premier tour, Ruben Rusafa et Arthur Serrieres avaient déjà effacé leur retard sur Jean-Marc Rimaud. Ce dernier voyait également revenir sur lui Arthur Forissier, Thomas Lubin et Jens Emil Nielsen. Teva Poulain, spécialiste du VTT, grignotait également petit à petit son retard sur la tête de course.

Serrières chute, Ruzafa s’envole vers la victoire Sur la deuxième boucle en vélo, Arthur Serrières chutait sur la single track. Un incident qui a profité à Ruben Rusafa. L’Espagnol allait alors s’envoler seul en tête de course. Et à l’issue de la partie VTT et d’entamer le trail de 10 km, le triple champion du monde avait une avance confortable de près de cinq minutes sur Jens Emil Nielsen. Suivait ensuite Arthur Forissier et Thomas Lubin qui était encore dans le coup pour un podium.



A l’arrivée donc pas de surprise avec la première victoire de Ruben Rusafa au Xterra Tahiti en 2h40. A six minutes du vainqueur le Danois Nielsen s’offrait la deuxième place. Et pour compléter le podium, le vice-champion du monde Arthur Forissier prenait la troisième place. Thomas Lubin terminait lui au pied du podium. Le spécialiste du trail a d’ailleurs eu chaud sur les derniers kilomètres avec le gros retour de Teva Poulain, cinquième de cette édition du Xterra Tahiti. “On s’est vraiment éclaté sur la course”, a indiqué Thomas Lubin. “Je fais la meilleure natation depuis que je fais du triathlon. Je sors avec Arthur Serrières, Arthur Forissier, Antoine Estival et ça m’a mis dans de bonnes dispositions. En VTT j’ai essayé de suivre Arthur Forissier et puis à pied je crois que j’ai payé tous les efforts à vélo. J’ai eu deux grosses crampes aux ischio mais au mental je m'accroche et j’ai tout fait pour défendre ma place.”



Du côté des dames, Solène Billouin a dominé les débats. La double championne du monde bouclait son triahtlon en 3h11 et s’offrait une belle septième au scratch. Cette 8e édition du Xterra Tahiti promet de rester dans les annales.









Rédigé par Désiré Teivao le Dimanche 22 Octobre 2023 à 10:23 | Lu 279 fois