Les sapeurs-pompiers et les acteurs de la protection civile décorés à Tarahoi

Tahiti, le 4 décembre 2024 - Dans le cadre de la Sainte-Barbe, rendant hommage au corps des sapeurs-pompiers sur l'ensemble du territoire français, le haut-commissaire de la République, Éric Spitz, en a profité pour décorer et mettre à l'honneur ces hommes et ces femmes dédiés à la protection et au secours en Polynésie. Une cérémonie de remise des médailles qui est venue souligner le travail et l'ancienneté des chefs de caserne, ainsi que les actes de bravoure des membres de la Fédération polynésienne de protection civile (FPPC).



“C'est un moment qui nous permet de nous retrouver et aussi de marquer la reconnaissance de la nation, du Pays, des maires, envers l'engagement des hommes et des femmes sapeurs-pompiers”, a rappelé Cécile Macarez, directrice de la protection civile, à l'issue de la célébration de la Sainte-Barbe, ce mercredi, à Tarahoi. Journée incontournable pour les sapeurs-pompiers, cette fête, d'origine perse, permet chaque année de valoriser le travail et les exploits des différents acteurs de la profession à travers toute la France. Une tradition qui a su trouver sa place au Fenua également : “Nous avons à cœur de remettre des félicitations et des médailles d'ancienneté à cette occasion. D'ailleurs, cette année, nous avons remis des insignes de chef de corps aux responsables des casernes. Nous voulions souligner leur travail au sein de leurs équipes, leurs aptitudes à fédérer et organiser celles-ci. Quand tu es chef de corps, cela veut dire que tu as fait tes preuves. Et aujourd'hui, je suis très fière de partager cette distinction avec eux”, se réjouit la directrice de la protection civile.



Mais outre les médailles d'ancienneté, la Sainte-Barbe a surtout été l'occasion pour le haut-commissaire de la République, Éric Spitz, de saluer les actes de bravoure de la Fédération polynésienne de protection civile (FPPC) menée par Sam Roscol : “Ce sont eux qui viennent en complément des sapeurs-pompiers sur tout ce qui concerne les interventions en milieu périlleux. Donc canyon, montagne, tout ce qui est travail sur corde. Ils le font souvent au péril de leur vie dans des circonstances extrêmement complexes”, explique Cécile Macarez. “Le haut-commissaire a décidé de leur décerner une médaille pour acte de courage et de dévouement. C'est une médaille exceptionnelle que l'on décerne pour des actes exceptionnels.”



Le triste souvenir de novembre 2023



Et c'est peu de le dire. En novembre 2023, à Hitia'a, Sam Roscol et ses hommes ont tenté de porter secours à un militaire tombé lors d'une randonnée. La directrice de la protection civile se souvient : “Ils étaient huit militaires à faire une randonnée d'acclimatation et de cohésion. Malheureusement, l'un d'entre eux a trébuché et est tombé au pied d'une cascade dans un trou d'eau. Ils étaient environ à cinq heures de marche, donc il a fallu d'abord les localiser. Une reconnaissance a donc été faite avec l'hélicoptère Dauphin. Et lorsqu'on les a localisés, Sam Roscol et ses hommes sont descendus au contact de la victime qui était coincée. Il a fallu tronçonner, dégager un arbre, refaire un travail sur corde pour arriver à dégager le corps, c’étaient des conditions très difficiles car il allait faire nuit, il fallait du matériel spécifique, ils étaient complètement isolés, sans transmissions ou moyens radio pour entrer en contact avec eux.” Et si le militaire est malheureusement décédé, Cécile Macarez salue le courage de l'équipe de la FPPC. “Nous sommes heureux que les cinq puissent être là aujourd'hui, je leur suis personnellement très reconnaissante car j'étais là quand l'intervention s'est déroulée et je sais dans quelles conditions ils ont été. Ils ont réussi à ramener le corps à la famille, ce qui est extrêmement important pour faire le deuil.”



Interrogé suite à la remise des médailles, Sam Roscol répond humblement : “C'est bien. C'est une reconnaissance des missions que l'on fait en Polynésie. La Fédération des sapeurs-pompiers existe depuis 40 ans maintenant, le groupe d'intervention polyvalent de la FPPC depuis 35 ans. Chez nous, il n'y a que des passionnés et des bénévoles qui prennent sur leur temps, ils ne sont pas payés. Tous les premiers samedis du mois, on se voit pour un entraînement en commun et il y a de tout : médecins, infirmiers, plombiers, pompiers, etc.” Et le sapeur-pompier de formation ne s'est pas éternisé, préférant retourner avec ses hommes pour célébrer en toute intimité le travail accompli.





Rédigé par Wendy Cowan le Mercredi 4 Décembre 2024 à 14:17 | Lu 248 fois