Les réponses du gouvernement à Taiarapu-Est

Tahiti, le 4 décembre 2024 – Le dernier conseil des ministres délocalisé de l'année s'est tenu à la mairie de Taravao, ce mercredi. Toute la matinée a été consacrée aux projets, doléances et questions de la municipalité. L'occasion d'éclaircir plusieurs points, dont la réfection des routes, l'avenir de l'hôpital de Taravao ou encore l'état des infrastructures sportives, entre autres sujets d’actualité.





Le gouvernement s'est réuni en conseil des ministres à la mairie de Taravao, ce mercredi. Contrairement au programme établi, toute la matinée a été consacrée à une présentation de la commune de Taiarapu-Est, de Faaone à Tautira, en passant par Pueu et Afaahiti, entre projets, doléances et questions. De nombreux points ont été évoqués en lien avec le statut de second pôle de développement de Tahiti, “au carrefour des populations du sud”.



Plusieurs projets associés à des demandes de subvention ont été développés, de la reconstruction de l’école Ohi Tei Tei à la mise en œuvre de l’adressage, en passant par la nécessité de munir les pompiers d’une nouvelle caserne, l’actuelle étant sous-dimensionnée et régulièrement inondée. Le projet de reconversion du fort de Taravao dans le cadre du Contrat de redynamisation des sites de Défense (CRSD) fera l’objet d’arbitrages pour définir les orientations en matière de loisirs, de formations, de services ou encore de culture, le Musée de Tahiti et des îles ayant été approché pour la partie classée.







Vétusté des infrastructures

La commune de Taiarapu-Est ambitionne également d’instaurer son Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD). Lutter contre l’oisiveté et véhiculer des valeurs par le sport, c’est l’ambition des associations et des clubs. La transition était toute trouvée pour les deux bénévoles venus partager de vive voix les difficultés rencontrées en matière d’infrastructures défaillantes, s’adressant à la fois au président du Pays, Moetai Brotherson, et à la ministre des Sports et de la Jeunesse, Nahema Temarii (lire interview ci-dessous). L’occasion pour le maire de Taiarapu-Est, Anthony Jamet, de rappeler que Taravao et ses communes associées n’ont toujours pas la possibilité de bénéficier du Contrat urbain de cohésion sociale (Cucs).



Le directeur général des services, Teiva Archer, a interpellé le gouvernement sur plusieurs faiblesses au niveau du réseau téléphonique et de la connexion à internet, qui limitent les possibilités en matière de télétravail ou de formation à distance. Il a également été remonté que certains quartiers étaient exclus du réseau de transport en commun. Sans surprise, la vétusté du réseau routier faisait partie de la liste. L’occasion pour le ministre des Grands travaux, Jordy Chan, de répondre aux élus, ainsi qu’au collectif de riverains venu remettre ses propositions, que 290 millions de francs étaient confirmés pour la réfection de la route de “Mama Choux” et de la route adjacente du collège de Taravao. S’agissant des autres axes intérieurs, l’analyse juridique quant à leur appartenance au Pays est toujours en cours ; une réponse est attendue en début d’année prochaine. “Il y a une bonne avancée, mais on n’est pas entièrement satisfait. On reste dans l’attente”, nous a confié Anthony Jamet, qui a défendu ce dossier avec insistance. Il a également été question de la route de la dorsale de Afaahiti, qui bénéficiera de travaux d’élagage début 2025, associés à une étude d’élargissement et d’assainissement.



Avenir de la desserte maritime Taravao-Papeete, projet d’aménagement d’un espace de loisirs à Phaëton, gestion des amarrages, problématiques en matière de logement social, aménagements à la marina de Tautira, état de la salle omnisports de Faaone… Voici un aperçu des autres sujets discutés, sans oublier l’intervention du ministre de la Santé, Cédric Mercadal, au sujet du partenariat public-privé qui se profile pour la reconstruction de l’hôpital de Taravao (lire interview ci-dessous). À notre micro, le tāvana a salué “une solution qui a le mérite d’exister”, tout en s’interrogeant sur “les garanties du service médical selon le statut économique, social et touristique” des patients. Le prochain conseil des ministres délocalisé devrait se tenir à Raivavae, aux Australes, en février.



Cédric Mercadal, ministre de la Santé, au sujet de la reconstruction de l’hôpital de Taravao : “Avec le privé, ce sera plus rapide” “La déconcentration est une priorité du gouvernement : il n’y a pas d’abandon du soin à Taravao. Par contre, il y a un partenariat public-privé qui va se dessiner sur Taravao, parce que les investissements dans le cadre des hôpitaux sont tellement importants (…). Toutes nos infrastructures hospitalières ont besoin d’être rénovées. (…) Un partenariat public-privé permet de mutualiser les moyens, de faire construire par le privé sur le terrain du public à côté de l’hôpital existant, qui est en cours de rénovation pour 1 milliard. Le partenariat se fera avec deux blocs, une maternité, sûrement de l’imagerie et un certain nombre d’autres possibilités. L’appel à manifestation d’intérêt est en train d’être préparé. Il devra être bien ficelé, puisque c’est une première dans le cadre de la santé. (…) Ce sera pour le courant du premier semestre 2025. Cette solution a été choisie pour des raisons financières, parce qu’un hôpital nous aurait coûté entre 17 et 28 milliards. (…) Avec le privé, ce sera plus rapide et à la charge des investisseurs sur le plan des travaux.”

Nahema Temarii, ministre des Sports et de la Jeunesse, au sujet de l’état des infrastructures sportives : “On a ajouté 40 millions au budget initial” “On a un gros travail de recensement des équipements sportifs de l’IJSPF jusqu’à Rapa, avec un volet qualitatif, qui va m’être présenté le 13 décembre. Pour ce qui concerne la Presqu’île et d’autres sites, on a rajouté 40 millions au budget initial, ce qui nous permet d’entamer des travaux de réfection qui n’ont pas été faits de longue date. Pour commencer, les éclairages et les cages de but du stade du collège de Taravao seront changés, et la salle est en cours de travaux. On a instauré une méthodologie au sein des équipes de l’IJSPF pour garder le lien et tenir la vie associative régulièrement informée de ce qui est en train de se faire sur les différents sites.”

Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Mercredi 4 Décembre 2024 à 16:25 | Lu 171 fois