Les récifs coralliens à l'honneur dans la nef du Taaone

Tahiti, le 13 septembre 2023 – Du 22 au 30 septembre prochain, l’hôpital de Taaone accueillera une exposition sur les récifs coralliens. Intitulée Millimages des récifs, elle aura pour mission de sensibiliser ses visiteurs à la préservation de ce milieu aussi “beau” que “fragile”.



Une exposition sur la beauté et la fragilité des récifs coralliens va bientôt être organisée dans les locaux du Centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF). Intitulée Millimages des récifs, elle aura pour objectif de transporter les visiteurs dans ce milieu “captivant” où le silence est roi. Un endroit malheureusement aussi sublime que menacé. L'exposition a été organisée par l'Institut des récifs coralliens du Pacifique (IRPC) et se tiendra sans la nef du Taaone, du 22 au 30 septembre. Des ateliers immersifs avec des “échanges ludiques” et une “expérience de réalité virtuelle” seront également organisés le jour de l'ouverture, de 10 à 14 heures et le jour de la clôture de l'événement, de 11 heures à 13 h 30. L'entrée est gratuite.



20 photographies



Cette exposition est le résultat de l'édition 2022 du concours photo du même nom. Elle se décompose en 20 photographies différentes, qui ont été sélectionnées lors de la compétition. Avec ces œuvres, l'IRPC espère sensibiliser le public et les enfants à la protection des récifs coralliens. En effet, l'organisme affirme que les récifs coralliens sont “des écosystèmes vitaux” et qu'avec cette exposition, les visiteurs auront un “aperçu captivant de la fragilité et de la beauté de ces derniers”. Le rendez-vous est donc donné pour les amoureux des fonds marins.