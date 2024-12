Les recherches se poursuivent à Papeno’o

Tahiti, le 19 décembre 2024 – Jorris Moarii, 75 ans, est porté disparu dans la vallée de Papeno’o depuis mardi soir. Ce jeudi, les recherches n’ont pas permis de retrouver le chasseur. Elles doivent se poursuivre ce vendredi.





La journée a été longue dans la vallée de Papeno’o, ce jeudi. Porté disparu depuis mardi soir, Jorris Moarii, surnommé Coco, reste introuvable. Ancien katekita de l’église Sainte-Anne, l’homme de 75 ans était parti chasser “avec son fils et deux neveux”, confie le maire de Hitia’a o te Ra, Henri Flohr, qui rapporte qu’il n’était plus au refuge de Tupa, où il était resté à l’abri de la pluie, lorsque les trois coéquipiers sont rentrés de la chasse.



Le tāvana ne cache pas son inquiétude, malgré la mobilisation des pompiers de la commune, de plusieurs chasseurs, d’une “trentaine de gendarmes” et de l’hélicoptère Dauphin. “C’est quelqu’un qui a de l’expérience, qui chasse depuis sa jeunesse et qui connaît bien la vallée”, déplore l’élu, qui a une pensée pour son épouse, la maire déléguée de Papeno’o, Antonina Domingo-Moarii. Interrompues pour la nuit, les recherches doivent se poursuivre ce vendredi avec des renforts.