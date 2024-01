Les recherches continuent au large de l’île Maria

Tahiti, le 27 janvier 2024 - Les recherches de l’homme tombé à la mer au large de l’île Maria, aux Australes, ce vendredi, continuent ce samedi. Si les conditions météo s’améliorent, des nuages et des précipitations rendent toujours les opérations compliquées.



Les recherches de l’homme tombé à la mer au large de l’île Maria aux Australes continuent. Pour rappel, c’est le navire de pêche polynésien “Kathe”, qui a alerté les secours vers 12h30 ce vendredi, indiquant qu’un membre d’équipage était passé par-dessus bord. Le JRCC a pris la coordination de l’opération, avec un dispositif de secours composé notamment d’un avion Gardian.

Si la météo est plus clémente que vendredi, les nuages et les précipitations encore présents ce samedi compliquent beaucoup les recherches. Compte tenu de ces difficultés et du temps écoulé, le haut-commissariat estime samedi que “les chances raisonnables de retrouver le marin sain et sauf s’amenuisent d’heure en heure”.