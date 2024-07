Les quatre Français bloqués en face-à-face

Tahiti, le 29 juillet 2024 – À Teahupo’o, la troisième journée de compétition olympique, ce lundi, avait bien commencé avec des vagues à la hausse et régulières, gage d’adrénaline et de beau spectacle avec une alternance de chutes et de notes quasi-parfaites. Kauli Vaast et Joan Duru se sont brillamment qualifiés pour les quarts de finale, où ils seront opposés, avec une place en demi-finale à la clé pour l’équipe de France. Vers 11 h 30, tandis que les athlètes féminines s’apprêtaient à surfer en huitièmes de finale, la décision a été prise de suspendre la compétition, les conditions s’étant subitement dégradées. De quoi tenir en haleine les supporters français, également dans l’attente de la série opposant Vahine Fierro à Johanne Defay.



Les doutes concernant le lancement de la compétition ont été rapidement levés, lundi matin. Les conditions se sont révélées idéales avec des déferlantes pouvant attendre 3 à 4 mètres pour la troisième journée des épreuves de surf des Jeux olympiques de Paris 2024, à Teahupo’o. Preuve qui ne trompe pas : les sauveteurs de la Water Patrol ont été beaucoup plus sollicités avec des wipeouts en cascade.



Pour ce troisième tour, ou huitièmes de finale, les athlètes masculins ont assuré le show. Le Péruvien Alonso Correa a une nouvelle fois créé la surprise en élimant le Sud-Africain Jordy Smith, pourtant favori. Sans score notable à dix minutes de la fin de sa série, le Brésilien Filipe Toledo, champion du monde 2022, a cassé sa planche en chutant, s’inclinant face au Japonais Reo Inaba.





La patience de Kauli Vaast

Dans la troisième série du round 3, Kauli Vaast a retrouvé l'Américain Griffin Colapinto, déterminé à prendre sa revanche sur le numéro 2 mondial, qui l’avait envoyé en repêchage. Le duel de 30 minutes a été particulièrement stressant dans le camp français. Après un premier tube de Griffin Colapinto (6,33), Kauli Vaast a répliqué avec un tube massif (7,33). Le combat s'est poursuivi avec une vague de l'Américain (7,50) qui a pris l'avantage, mettant la pression à notre ‘aito.



Priorité en poche, Kauli Vaast a opté pour la stratégie risquée de la patience, qui s’est avérée payante, puisqu’il a décroché la vague de la victoire, à cinq minutes de la fin de la série (7,77). Avec seulement deux vagues, le Tahitien a assuré sa place en quarts de finale avec un score de 15,10 contre 13,83 pour son adversaire, profitant d’une remontée en jet-ski pour prendre une bouffée d’air chargée des encouragements des spectateurs.



Double 9 pour Joan Duru

Dans la série suivante, le surfeur Français Joan Duru était opposé au Mexicain Alan Cleland Quinonez. Le duel a commencé fort entre les deux athlètes, qui ont enchaîné les vagues. Dès sa deuxième tentative, le surfeur landais a frôlé la perfection en disparaissant dans le souffle d'un tube, noté 9,10 points. Ajouté à un 4,67, le Français a pris la tête de la série, son adversaire cumulant un 7 et un 4,33.



Après une longue attente, Joan Duru a légèrement amélioré son score avec un tube à 4,93 points, suivi de près par le Mexicain (8,17). Le surfeur français a repris l'avantage en scorant un autre 9,03, s'assurant la victoire avec un total de 18,13 points, soit le meilleur score de la journée, contre 15,17 pour Alan Cleland Quinonez. La loi des séries fait que Kauli Vaast et Joan Duru se retrouveront en face-à-face en quarts de finale. Une place en demi-finale olympique est donc assurée pour l'équipe de France.







Suspension de la compétition

Les séries suivantes ont été tout aussi palpitantes, avec un 9,90 du Brésilien Gabriel Medina, suivi d’un 9,30 de son compatriote Joao Chianca. Le duel au sommet entre l’Australien Jack Robinson et l’Américain John John Florence s’est soldé par l’élimination du surfeur hawaiien, tandis qu’une série de vagues spectaculaires a secoué le spot juste après le coup de sifflet final.



Lors de la huitième et dernière série opposant l’Australien Ethan Ewing au Japonais Connor O’Leary, les conditions se sont nettement dégradées. Vers 11 h 30, la Fédération française de surf a annoncé que la direction de la compétition avait décidé de suspendre la journée avant les huitièmes de finale des dames : “Le vent on shore est rentré brusquement sur Teahupo’o et contraint à l’arrêt”.



De quoi tenir en haleine les supporters français, dans l’attente de la série opposant Vahine Fierro à Johanne Defay. Avec Kauli Vaast face à Joan Duru au tour suivant, les quatre coéquipiers français sont désormais en position de rivalité, entre expérience du spot pour les Tahitiens et expérience du circuit mondial pour leurs aînés. Les Bleus ne sont pas les seuls à être dans cette position, puisque trois séries des quarts de finale masculins se joueront entre compatriotes, les Brésiliens et les Australiens étant dans le même cas de figure.











