Les propos de Gerald Darmanin en Polynésie font réagir un sénateur de Guadeloupe

Tahiti, le 21 aout 2023 – Lors de son voyage en Polynésie, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin, a annoncé la création d’une mission gouvernementale chargée de s’intéresser aux monopoles commerciaux, afin de lutter contre la vie chère. Des propos qui ont fait réagir un sénateur de Guadeloupe.



Les propos de Gérald Darmanin sur l'annonce d'une future mission gouvernementale afin de lutter contre la vie chère ont fait réagir un autre territoire d'outre-mer. En effet, à la suite de ces paroles, le sénateur de Guadeloupe, ancien ministre des Outre-mer de François Hollande, Victorin Lurel, a publié un communiqué de presse se réjouissant d'une telle initiative, bien que toutefois nuancée avec une déclaration ironique : “Mieux vaut tard que jamais”. “On ne peut que saluer cette soudaine lucidité tout en notant son caractère tardif et – pour tout dire – à rebours de toutes les politiques menées outre-mer par les gouvernements successifs depuis l'élection d'Emmanuel Macron”, a-t-il taclé. Selon lui, même si les propos du ministre de l'Intérieur sont en soi une avancée, il regrette malgré tout que cette prise de conscience n'ait pas eu lieu un peu plus tôt, puisque le gouvernement a depuis longtemps, accès à “un arsenal d'outils législatifs et règlementaires pour réguler l'économie ultramarine contrôler les marges et lutter contre les pratiques monopolistiques et anti-concurrentielles à l’œuvre dans ces territoires depuis des décennies”. Le sénateur de Guadeloupe a également rappelé que les propositions de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur la vie chère dans les Outre-mer en juillet dernier, s'inscrivaient déjà comme une excellente base de travail.