Les prix à la pompe maintenus en décembre

Tahiti, le 27 novembre 2024 - Le conseil des ministres décide de maintenir les prix des hydrocarbures aux valeurs actuelles pour le mois de décembre 2024. En Polynésie française, le prix du litre d’essence à la pompe demeure à 155 francs.



Le conseil des ministre a acté, mercredi, le maintien aux valeurs actuelles du prix des carburants pour le mois de décembre. Cette décision est prise dans un contexte instable en raison des risques liés aux tensions géopolitiques actuelles qui rendent les prix du pétrole très volatiles, variant entre fortes hausses et baisses significatives.



Au cours de l’année 2024, l’évolution des prix des carburants en Polynésie française est pour l’instant marquée par une relative stabilité, malgré des fluctuations importantes des cours internationaux du pétrole. En effet, le gouvernement polynésien a adopté une approche prudente en maintenant les tarifs pour protéger le pouvoir d’achat des consommateurs en s’appuyant sur le Fonds de régulation des prix des hydrocarbures (FRPH). Un “effort financier”, souligne mercredi le communiqué diffusé à l’issue du conseil des ministres, qui “a non seulement permis de maintenir les prix de vente des carburants à des niveaux soutenables pour l’ensemble des Polynésiens, mais également permis de contenir les prix des produits et services pour lesquels le FRPH contribue indirectement” notamment pour les professions aidées (perliculteurs, pêcheurs lagonaires et hauturiers, armateurs, etc.).