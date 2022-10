Les pompiers de Moorea en démonstration

Moorea, le 2 octobre 2022 - Les sapeurs-pompiers ont ouvert leur porte samedi à Vaiare afin de faire découvrir leur métier. L’occasion pour le public présent de connaître les différents aspects de la profession et la capacité de travail de ces soldats du feu lors des interventions de secours souvent périlleuses.



A l’occasion du 30e anniversaire de la création du service secours et incendie de Moorea-Maiao, les sapeurs-pompiers de Moorea ont organisé samedi une journée portes ouvertes à Vaiare afin de faire découvrir à la population leur métier et leur savoir-faire. L’objectif étant de “montrer les différents aspects de la profession et de faire apprécier aux habitants la complexité de leur tâche et la capacité de travail des sapeurs-pompiers à travers des animations ludiques et pédagogiques”. Le public présent a aussi eu l’opportunité de découvrir les différents équipements ainsi que tous les types de véhicules de la brigade de Moorea. Des stands d’information sur les risques domestiques, les gestes qui sauvent ainsi que sur les dangers de la route ont également été mis en place. À noter que les jeunes sont aussi venus se renseigner sur la possibilité pour eux de rejoindre les rangs de l’Association des jeunes sapeurs-pompiers de Moorea-Maiao.



“C’était important pour nous de montrer à la population qu’on est toujours présents et actifs pour eux avec nos savoir-faire, notre matériel... Sapeur-pompier est plus un métier de passion que technique. On a principalement eu des visiteurs enfants qui sont forcément très intéressés. Ce métier les fait rêver”, explique Philippe Besson, un sapeur-pompier de l’île sœur.

Présent également lors de cette journée, Roger Hanere, le chef de corps des sapeurs-pompiers de Moorea, parmi les tout premiers à être en poste, a également pu témoigner sur les 30 ans du service secours et incendie, notamment sur l’évolution du métier de sapeur-pompier pendant toutes ces années. “On ne s’est jamais préoccupé lors de nos débuts du nombre d’heures de travail. On travaillait la plupart du temps avec nos propres moyens. On roulait avec nos propres voitures. Il n'y avait pas non plus de téléphone portable. Je pense que c’est beaucoup plus facile aujourd'hui. Je retiens également que la réglementation sur la profession de sapeur-pompier et de la sécurité évolue sans cesse et qu’on doit toujours s’adapter. Je pense qu’on a tout de même bien servi la population pendant toutes ces années puisqu’ils nous remercient à chaque fois qu’ils nous voient”, assure-t-il.

Parmi les visiteurs, Terena qui est venue avec ses enfants : “Mes enfants sont fans des pompiers, surtout quand ils voient passer des camions. C’était donc l’occasion pour eux de venir et monter dans ces camions. Quand on est en contact avec les sapeurs-pompiers, c’est qu’on a un problème. On pouvait donc les rencontrer aujourd’hui hors situation d’urgence pour prendre le temps de discuter avec eux sur leurs difficultés par exemple, de découvrir les investissements de la commune dans l’achat de ces camions...”, a-t-elle réagi.

Rédigé par Toatane Rurua le Dimanche 2 Octobre 2022 à 17:31 | Lu 214 fois