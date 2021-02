Les petits entrepreneurs de Guadeloupe ont annoncé la levée des barrages sur l'île

Pointe-à-Pitre, France | AFP | vendredi 26/02/2021 - Après deux jours de blocage total des axes routiers de la Guadeloupe, le collectif d'entrepreneurs en colère a accepté de lever les barrages, après la signature d'un protocole d'accord, se disant "satisfait" des mesures négociées.



Il aura fallu près de dix heures de discussion pour que les autorités publiques locales et le collectif d'entrepreneurs composés de patrons du BTP, des transports, de l'événementiel, ou d'artisans de Guadeloupe trouvent un accord.



Pourtant, les mesures principales obtenues par le collectif, qui demandait l'annulation des "charges et dettes sociales et fiscales" et la fin des saisies sur compte en cas de manquement aux paiements de ces "charges" restent cantonnées dans les dispositifs existants, notamment ceux mis en place pour faire face à la crise. Le reste étant renvoyé à d'autres négociations ultérieures.



C'est donc "la mise en place de plans financiers" qui a été inscrite dans l'accord. Ils permettront, selon le document signé, d'effacer "les charges sociales et fiscales pour la période de la pandémie", et "le sursis à exécution des poursuites judiciaires et à tiers détenteurs" (ATD), qui faisaient l'objet du courroux du collectif.



Selon le directeur de la direction générale des finances publiques, Guy Bensaid, "100 ATD ont été pratiqués en février sur 43.000 entreprises". Les ATD pourront donc être "systématiquement suspendus", quand les entreprises en difficultés se seront signalées à la DRFIP, ce qui "leur permettra de candidater aux marchés publics".



Les professionnels, qui témoignent de difficultés avec les banques, ont aussi obtenu l'organisation d'une réunion "pour obtenir la renégociation des prêts bancaires et l'étalement des impayés depuis 2020".



Concernant les transports, une réflexion globale doit être menée par le territoire.



Reste le conflit des Sablières de Guadeloupe, qui fera l'objet d'une "réunion à l'initiative du préfet" et des collectivités. Jeudi soir, le syndicat UGTG diffusait un communiqué de soutien aux grévistes de ces deux sociétés bloquées depuis novembre.



Tous les autres points de revendications du collectif sont renvoyés "à des rencontres thématiques".



Après la fin des discussions, Jean-Yves Ramassamy, porte-parole du collectif a souhaité "consulter" les membres pour "décider ou non de la levée des barrages", finalement actée en milieu de nuit.