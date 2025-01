Les orientations à l'honneur au Forum post-bac 2025

Tahiti, le 27 janvier 2025 - Du 30 janvier au 1er février prochain, à la présidence de la Polynésie française, le ministère de l'Éducation et la Direction générales de l'éducation et des enseignements organisent le Forum de l'orientation post-bac 2025. L'opportunité pour les étudiants de faire le tour des formations supérieures proposées sur le territoire et de s'informer sur les modalités relatives à Parcoursup.



Le Forum post-bac accueille chaque année plusieurs centaines d'étudiants de première et de terminale, qu'ils soient issus du privé ou du public, afin que ces derniers, ainsi que leurs familles, découvrent l'ensemble des orientations possibles qui s'offrent à eux suite à l'obtention du bac. “Les orientations et le choix des poursuites d'études sont au cœur des préoccupations des élèves, des familles, mais également de l'ensemble de la communauté éducative”, assure Ronny Teriipaia, ministre de l'Éducation en charge de l'organisation de l'événement. “Les élèves et leurs parents pourront recueillir l'ensemble des informations indispensables à leur orientation, rencontrer des professionnels de l'éducation et de la formation, mais également différents acteurs du monde économique et professionnel.” Organisé en village, le Forum de l'orientation post-bac s'articulera en plusieurs stands, en fonction des thématiques telles que l'économie, la santé, les sciences technologiques ou encore le droit et la fonction publique. L'événement est gratuit, ouvert au public scolaire les 30 et 31 janvier de 7h30 à 16h30, et sera tout public le 1er février de 8 heures à 11 heures.



“C'est soit le début de quelque chose, soit la petite cerise sur le gâteau qui viendra concrétiser les projets d'expression des vœux d'un Parcoursup”, explique Nathalie Novelli, cheffe du département de l'orientation et de l'insertion à la DGEE. “C'est un moment clé parce que Parcoursup est ouvert depuis quelques semaines. Les élèves ont donc pu commencer les recherches concernant les poursuites d'études et il est donc temps de passer à la concrétisation.” Pour ce faire, des temps d'échange aux ateliers du Centre d'information et d'orientation sont prévus pour les étudiants désireux de partir pour la Métropole. Un guichet étudiant sera également mis en place pour aborder les thématiques récurrentes telles que les bourses, le transport, ou encore le logement.



Le Forum post-bac 2025 est également l'occasion pour la DGEE de faire, ou refaire, découvrir son site internet dédié à la recherche de stages ou de périodes de formation en milieu professionnel : monstage.education.pf. “Nous avons développé un produit qui est totalement gratuit et qui permet aux élèves, comme aux entreprises, d'un côté de rechercher des stages et de l'autre de les déposer”, rappelle fièrement Nathalie Novelli. “Nous avons fait en sorte que la rencontre des deux soit la plus facile possible pour tous les Polynésiens et Polynésiennes.”