Les lycéens à la découverte des plantes de Bora Bora

Bora Bora, le 28 janvier 2024 - Dans le cadre du projet Bora Bora Bio-Div, les élèves de 2nde ont eu la chance de partir à la découverte des trésors végétaux de de la Perle du Pacifique, avec Jean-François Butaud pour guide. Le botaniste étudie depuis de nombreuses années les différentes espèces de plantes du Fenua.



Partir à la recherche des différentes espèces de plantes, les répertorier et les étudier : telles sont les diverses activités du botaniste. C’est à ce métier passionnant, et qui offre de nombreuses opportunités en Polynésie, que Jean-François Butaux est venu initier les élèves de 2nde du lycée de Bora Bora. Dans le cadre du projet pédagogique “Trésors végétaux” mené depuis le début de l’année par certains professeurs de l’établissement, les jeunes ont pu observer in situ les différentes espèces de plantes et en collecter des échantillons afin de réaliser un herbier scientifique. “Pour être botaniste, il faut être passionné et avoir une bonne mémoire pour se rappeler des noms”, a prévenu Jean-François Butaux lors de la présentation aux élèves de l’origine, des caractéristiques scientifiques et de l’utilisation traditionnelle de nombreuses plantes présentes dans leur quotidien, comme le bananier, le noni et le ‘uru. Des lycéens qui ont également appris à faire la distinction entre les plantes endémiques et les plantes importées à différentes époques, en se fondant notamment sur leur nom vernaculaire. L’utilisation de certaines de ces plantes dans la médecine traditionnelle et les dangers liés à la prolifération des espèces envahissantes ont également été abordées lors de ce parcours initiatique en forêt.



Étudier les plantes pour mieux les protéger



Cette sortie pédagogique s’est prolongée par des activités en classe, avec la création d’un herbier scientifique composé des plantes récoltées. Le botaniste a ensuite mis en lumière les espèces endémiques de Bora Bora et souligné la nécessité de protéger ces fragiles trésors végétaux. Cette initiation à la botanique sera suivie de nombreuses activités pédagogiques, notamment en cours de Science de la vie et de la Terre, en Chimie et en Français. De quoi sensibiliser les jeunes lycéens à leur environnement immédiat et à la nécessité de sa préservation.



Le botaniste Jean-François Butaux a également tenu mercredi soir une conférence tout public dans le cadre des “Mercredis du savoirs” consacrée au ‘aute (hibiscus rouge) et au tiare Tahiti, deux plantes emblématiques de la pharmacopée polynésienne. Les origines, la répartition au Fenua ainsi que les légendes liées à ces fleurs très utilisées dans les rā’au traditionnels ont fait l’objet d’une présentation passionnante pour tous les amoureux de la nature végétale. Jean-François Butaux a conclu son exposé en présentant les nombreux sujets d’étude possibles sur les espèces encore méconnues, en précisant que plus d’une centaine de plantes restent encore à décrire au Fenua.