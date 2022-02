Les jeunes athlètes de Aorai à la rencontre de Raiatea

Tahiti, le 26 février 2022 - L’association sportive de Aorai section athlétisme a profité de sa présence à Uturoa pour organiser une compétition d’athlétisme jeudi.



Ce jeudi a eu lieu la compétition d’athlétisme organisée par l’AS Aorai section athlétisme. Elle s’est tenue au stade municipal de Uturoa avec les athlètes de Tahiti, en stage de perfectionnement sur l’île, et ceux de Raiatea. C’est une première à Uturoa, puisque Raiatea ne possède pas de club d’athlétisme. Les jeunes de Raiatea et de Tahiti ont donc pu s’affronter tout l’après-midi sur les épreuves de courses de 50, 100 et 800, de saut en longueur et de lancer de javelot.



La compétition a été bénéfique car plusieurs records personnels ont été améliorés du côté des athlètes tahitiens. En benjamins garçons, Hoturere a réalisé 4.50 m en saut en longueur et Tini a lancé 16.21 m son javelot. Chez les minimes garçons, Rahiti a lancé à 44.40 m et Hekeahu à 40.95 m.



Belles performances également du côté des jeunes des Raromata'i, avec la présence de plusieurs d’entre eux sur les podiums.

“C’est bien de pouvoir se mesurer aux autres”



C'était le cas par exemple de Teui-hau Legayic, 16 ans, lycéen à Raiatea, ravi d'avoir pris part à cette compétition. "Ça fait quatre jours que je suis le stage, j'en ai entendu parler avec mes parents et mon cousin, qui est là avec moi. J'ai pu venir m'entraîner avec ceux de Tahiti et j'ai trouvé que c'était bien. Et puis on fait des rencontres avec des jeunes d'ailleurs", a indiqué l'adolescent. "Je fais du volley-ball, de la rame et du football, et je ne connaissais pas ce sport. A l'école, on ne fait que du cross, pas ces disciplines. J'ai pu apprendre à mieux courir, gérer mon effort pour mieux avancer, et je sais que je n'aime pas le javelot. La compétition c'était hot, mais c'est bien de pouvoir se mesurer aux autres, on a une petite pression."

Son adversaire sur le terrain, Keanu Kelly, 16 ans, lycéen à Tahiti, a commencé l'athlétisme à 4 ans. Ce sport est un sport de famille pour lui, puisque son grand père était Georges Kelly, premier à Tahiti à atteindre la barre des 11 secondes au 100 m dans les années 1950. "On m'a aussi mis à l'athlétisme car je courrais beaucoup à la maison. Au fil des compétitions, je suis arrivé premier et ça me plaisait. J'ai pu aussi partir en Nouvelle-Zélande pour des compétitions. C'est autre chose de voir leur niveau, ça nous fait de l'expérience", a expliqué le jeune garçon. "On est venus en stage pour se perfectionner et pousser ceux de Raiatea de faire de l'athlétisme. Et surtout redonner la belle image de l'athlétisme de l'époque. Avant, c'était très réputé, mais maintenant s'est un peu perdu au fil des années. J'aimerais établir des records ici avant de partir en France continuer là-bas, pour prendre le relais de mon grand-père."



Un stage de perfectionnement dans les îles Le stage organisé par l’AS Aorai Athlétisme s’est déroulé du 21 au 25 février, de 8h à 17h au stade municipal de Uturoa. “C’est une première pour nous de faire ce stage à Raiatea, et la première fois tout court que l’on organise un stage dans les îles. On espère pouvoir le pérenniser”, a déclaré Johann Bouit, directeur technique de l’AS Aorai Athlétisme. Au total, 16 athlètes ont fait le déplacement, grâce à l’IJSPF, la commune de Uturoa, les levées de fonds et les sponsors de Tahiti et de Raiatea.



Ce stage de perfectionnement a permis aux athlètes d’être mis en conditions de compétition à l’extérieur. Ils ont vécu ensemble pendant une semaine. Et c’était également l’occasion de leur enseigner des valeurs comme la vie en communauté et la cohésion d’équipe. Autant de valeurs sportives nécessaires pour atteindre le haut niveau.

Deux entraînements pas jour étaient prévus. L’un en matinée et le second l’après-midi, où tous les jeunes de Raiatea de 11 à 18 ans étaient invités. L’objectif était de leur faire connaître l’athlétisme, puisque aucun club n’existe sur l’île.



Trois entraîneurs de l’AS Aorai ont fait le déplacement pour cela : Pascal Siao spécialiste des sauts, Johann Bouit spécialiste des courses et Léo Brinkfield spécialiste des lancers, notamment le javelot.



Entre les séances d’entraînement, plusieurs visites étaient organisées, comme une sortie dans un fa’a'apu avec les vaches et les cochons. “C’était super pour nos jeunes qui viennent des quartiers de Papeete, et qui n’ont jamais vu de fermes et de fa’a'apu”. L’incontournable tour de l’île avec un stop aux Gabbros, au belvédère et au marae de Taputapuātea. Enfin, les jeunes ont eu la chance de faire la randonnée du Tapioi grâce à la famille Hart, encadrée par une dizaine d’adultes.

Johann Bouit, directeur technique de l’association sportive de Aorai, section athlétisme “Ça fait quelques années qu’on voulait organiser ce stage mais avec le Covid ça a été repoussé plusieurs fois. Enfin cette année on vient sur Raiatea. Je suis un peu à l’initiative car ma mère est de Raiatea. J’avais envie de faire des activités au niveau du sport ici. Nos jeunes s’entrainent au stade Pater qui aujourd’hui hélas n’est pas praticable pour les compétitions.



Ça leur fait du bien de les faire sortir un peu de cet environnement. C’était un objectif pour les préparer pour les grandes compétitions. Aujourd’hui, on s’est concentrés d’abord sur les plus âgés, mais on a vu que beaucoup de plus jeunes voulaient venir aussi. Le cadre est magnifique. Je pense que c’est l’un des plus beaux terrains d’athlétisme en Polynésie. On a eu une dizaine de jeunes sportifs des Raromatai qui ont répondu à l’appel et sont venus au stage, dont deux éléments très performants.”

