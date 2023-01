Les intempéries font des dégâts à Mahina

Tahiti, le 13 janvier 2022 – Avec les fortes pluies de cette semaine, un glissement de terrain à mis à nu 4 mètres de conduites d’eau à Mahina. Les intempéries devraient continuer à frapper Tahiti jusqu’à mardi prochain selon Météo France



4 mètres de conduites d’eau sont à nu à Mahina après un glissement de terrain. Lors d’une visite de contrôle en aval du réservoir de Amoe mercredi, des agents de la régie de l’eau ont découvert les dégâts. Les fortes pluies de cette semaine ont grandement fragilisé les sols et un pan du vallon s’est affaissé dans le petit cours d’eau de Amoe en contrebas de la réserve, laissant apparaitre les trois conduites d’eau qui aliment près de 5 000 habitants des quartiers de Supermahina, Amoe ou encore Tuauru. Les responsables de la régie ont déjà sollicité des géotechniciens afin d’apporter des solutions à cet éboulement, mais également pour faire face aux risques que fait peser la petite rivière sur la route d’accès et sur le réservoir lui-même. En attendant une intervention, les conduites sont actuellement dans le vide. Elles devraient être rapidement arrimées pour éviter une casse ou un déboitement.



Vigilance jaune maintenue



Selon Météo France, la pluie devrait continuer de tomber sur Tahiti jusqu’à mardi, qui reste en vigilance jaune pour fortes pluies. Même constat pour les îles Sous-le-Vent qui seront animées d'épisodes pluvieux entrecoupés d’accalmies tout le week-end jusqu’au début de la semaine prochaine. Même prévisions pour les Australes où les vigilances pour fortes pluies, jaune pour l’ouest et orange pour le centre, sont maintenues. Une amélioration est également attendue mardi pour la zone. Les archipels des Marquises, des Tuamotu et des Gambier vont quant à eux bénéficier d’un temps sec et ensoleillé, malgré quelques averses ponctuelles.