Les intempéries en Grèce font un troisième mort

Athènes, Grèce | AFP | lundi 02/12/2024 - Des intempéries qui frappent la Grèce ont fait une troisième victime et endommagé des routes et des bâtiments sur les îles de Lemnos et de Rhodes, ainsi que dans d'autres régions du pays, a annoncé lundi la télévision publique ERT.



Un conducteur qui tentait d'éviter des débris dans la région de Chalcidique (nord) est tombé dans un fossé dimanche et est mort d'hypothermie dans son véhicule, selon la même source.



La tempête Bora, qui est arrivée en Grèce samedi, devrait provoquer d'importantes chutes de neige dans le nord et le nord-ouest jusqu'à mardi. Plus de 17 centimètres de pluie sont tombés en 12 heures samedi, selon les services météorologiques grecs.



Des centaines de maisons ont été inondées et plusieurs zones ont été privées d'électricité.



"La tempête Bora constitue une preuve supplémentaire que ce que nous savions des phénomènes naturels n'est plus valable", a dit lundi à la presse le porte-parole du gouvernement, Pavlos Marinakis.



"Nous demandons à tous les citoyens de suivre les instructions des autorités jusqu'à ce que le phénomène s'atténue", a-t-il ajouté.



Deux hommes sont morts à Lemnos, dans la mer Egée, samedi, après que le service de protection civile a lancé une alerte d'urgence pour des pluies torrentielles et des vents violents dans le nord-est, le centre et la région autour d'Athènes.



De nombreux champs sur l'île dont l'économie repose sur l'agriculture ont été inondés.



Sur l'île de Rhodes, dont l'industrie touristique est importante, la tempête a endommagé des routes, des maisons et des bâtiments commerciaux dans la nuit de samedi à dimanche, a indiqué le gouverneur régional George Hadjimarkos. De nombreuses personnes ont été évacuées, a-t-il ajouté.



Un pont a été emporté et des voitures ont été empilées les unes sur les autres après avoir été emportées par les torrents. La tempête a également interrompu les liaisons ferroviaires dans le centre de la Grèce, après avoir inondé les tunnels de Tempi, site de la collision ferroviaire de 2023 qui a fait 57 morts.