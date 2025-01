Les inscriptions au concours d'entrée de l'ECT sont ouvertes

Tahiti, le 13 janvier 2025 - L'École de commerce de Tahiti a officiellement ouvert les inscriptions à la première session du concours d'entrée pour la rentrée d'août 2025. Les futurs étudiants ont du 6 janvier au 12 février prochain pour remplir le dossier d'inscription et prendre rendez-vous auprès de l'ECT.



Ouverts aux bacheliers et étudiants post-BTS, les cursus de l'ECT ont été conçus en collaboration avec des partenaires et experts locaux afin de garantir "une formation en phase avec les besoins des entreprises" assure l'école de commerce. L'accent étant mis sur des thématiques actuelles telles que l'innovation, l'import-export, les compétences numériques et les enjeux liés à l'intelligence artificielle. " Nous proposons une formation professionnelle et académique complète qui répond aux besoins du territoire grâce à une approche axée sur la pratique et la réalité économique locale " souligne l'ECT. Les inscriptions à la première session du concours d'entrée pour la rentrée d'août 2025 sont ouvertes depuis le 6 janvier et se clôtureront le 12 février prochain. Les dossiers d'inscriptions étant disponible en ligne sur le site : www.ccism.pf