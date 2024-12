Les initiatives solidaires de Fare Rata pour Noël

Tahiti, le 24 décembre 2024 - Entre collecte solidaire et visites éducatives, Fare Rata a insufflé l’esprit de Noël à travers des initiatives destinées aux enfants pendant ce mois de décembre.



Pour Noël, Fare Rata, filiale postale du Groupe OPT, a combiné solidarité et éducation. En collaboration avec FACE Polynésie française, une association engagée dans l'inclusion sociale, une collecte de jeux, jouets et vêtements a été organisée au profit des enfants des quartiers prioritaires de Tahiti. Pendant dix jours, les dons ont afflué dans les agences Fare Rata, témoignant d’un véritable élan de générosité. L’opération s’est conclue par la redistribution de plus de quarante sacs de cadeaux à l’association FACE, qui les a remis aux familles bénéficiaires le 19 décembre.



En parallèle de cet élan solidaire, Fare Rata a invité des écoliers à plonger dans les coulisses du monde postal. À Tahiti, les élèves de CE1 de Punavai Plaine et ceux de CP de Farahei Nui ont eu l’occasion de visiter des agences et des centres postaux. Ils y ont découvert les différentes étapes du traitement du courrier, de sa réception à sa distribution. L’expérience s’est conclue sur une note magique, puisque les enfants ont pu poster leurs lettres au Père Noël, ajoutant une touche féérique à cet apprentissage. Les élèves de l'école de Tamarii Hitirau, à Mataiva, ont également été invités par Fare Rata à poster leurs lettres direction la maison du Père Noël.