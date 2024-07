Les incendies se multiplient dans l'Ouest américain, en pleine vague de chaleur

Los Angeles, États-Unis | AFP | lundi 22/07/2024 - Californie, Oregon, Utah: plusieurs Etats de l'Ouest américain sont touchés par des incendies lundi, alors qu'une nouvelle vague de chaleur déferle sur la région.



A l'Est de Los Angeles, dans le comté de Riverside, deux feux se sont déclarés dimanche dans des zones habitées, selon les autorités locales. Ils ont pour l'instant brûlé environ 800 hectares (8 kilomètres carrés), détruit une poignée de bâtiments, et provoqué des ordres d'évacuation.



Les pompiers luttent actuellement contre 21 incendies d'ampleurs diverses en Californie, selon l'agence CalFire.



Une tâche compliquée par une nouvelle vague de chaleur qui touche l'Ouest américain depuis ce week-end. Plus de 30 millions d'Américains sont concernés lundi par des alertes canicule, notamment en Californie, en Arizona, au Nevada, dans l'Etat de Washington ou en Oregon.



Mi-juillet, le gouverneur de Californie Gavin Newsom avait mis en garde contre une saison des feux qui "s'annonce très active", après deux années de répit permises par des hivers très pluvieux.



La végétation qui a repoussé devient très sèche, sous l'effet des vagues de chaleur à répétition depuis début juin, ce qui facilite la propagation des incendies.



A la mi-juillet, les feux de forêt avaient ainsi ravagé 840km2 depuis le début de l'année, contre une moyenne de 156 km2 à la même époque lors des cinq dernières années.



La Californie a également envoyé des pompiers la semaine dernière dans l'Oregon voisin, où la saison des feux "a commencé de manière très agressive", selon la gouverneure Tina Kotek.



Cet Etat du Nord-Ouest, habituellement plus tempéré, est actuellement touché par une vingtaine d'incendies.



L'un d'eux, le Cow Valley Fire, a atteint le statut de "mégafeu" la semaine dernière en ravageant plus de 400km2 dans une région rurale, peu peuplée. Il est actuellement contenu à 80% selon les autorités locales.



L'Utah est également touché par un incendie qui s'est déclaré samedi, près de Salt Lake City. Le feu a provoqué l'évacuation d'une quarantaine d'habitations dans les collines au nord de la ville, et semé la panique chez certains résidents qui ont vu les flammes de près.



"Je suis sorti de la maison en courant et je me suis dit: +C'est mon jardin+", a confié Roger Hobbs à la chaîne locale KSL TV. "C'est incroyablement effrayant ici."



Les vagues de chaleur à répétition sont un marqueur du réchauffement de la planète lié au changement climatique causé par la dépendance de l'humanité aux énergies fossiles, selon les scientifiques.



La chaleur suffocante qui écrase actuellement les Etats-Unis fait suite au mois de juin le plus chaud jamais enregistré dans le monde, selon l'observatoire européen Copernicus.