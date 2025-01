Les îles Marshall inaugurent leur première réserve maritime, plus grande que la SuisseLes îles Marshall inaugurent leur première réserve maritime, plus grande que la Suisse

Sydney, Australie | AFP | mardi 27/01/2025 - La présidente des îles Marshall, dans le Pacifique ouest, a annoncé mardi la création de la première réserve marine nationale de l'archipel, dont la superficie sera supérieure à celle de la Suisse.



"Je suis fière de la première réserve marine nationale de notre pays, qui ne sera pas la dernière", a déclaré Hilda Heine, la présidente de cette minuscule nation de 40.000 habitants, dans un communiqué.



Le sanctuaire marin jouit d'une superficie totale de 48.000 kilomètres carrés - 7.000 de plus que la Suisse - et entoure les atolls inhabités de Bikar et Bokak, qui sont des lieux de nidification des tortues vertes.



"Nous visons à préserver l'intégrité écologique de cette région afin de garantir que ces deux atolls restent vierges pour les générations futures", a déclaré à l'AFP l'Autorité des ressources marines du pays.



Pour l'écologiste marin Enric Sala, ce projet "protège les joyaux de la biodiversité mondiale".



"Ces atolls vierges sont des machines à remonter le temps qui nous montrent ce qu'était l'océan avant l'homme et ce que pourraient être les récifs coralliens à l'avenir si nous le souhaitions", a-t-il expliqué.



Enric Sala est à l'origine d'une mission d'exploration dans la zone en 2023, qui a permis de découvrir "des espèces de poissons potentiellement nouvelles", mais aussi "une grande abondance d'espèces vulnérables" ou encore "de requins d'eaux profondes".



Les îles Marshall, chaîne d'atolls coralliens et d'îles volcaniques de faible altitude située entre les Philippines et Hawaï, sont très vulnérables à la montée des eaux, comme de nombreux voisins.



En 2021, la Banque mondiale avait également déclaré que le changement climatique avait exercé une "pression extrême" sur la biodiversité du pays.



L'archipel souffre également de la pêche illégale.



En 2011, les îles Marshall ont alloué près de deux millions de kilomètres carrés pour ce qu'elles ont déclaré être le plus grand sanctuaire dédié aux requins au monde.

le Mardi 28 Janvier 2025