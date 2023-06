Les îles Féroé restreignent l'accès de leurs ports aux bateaux russes

Copenhague, Danemark | AFP | jeudi 01/06/2023 - Les îles Féroé, territoire autonome danois de l'Atlantique nord, ont annoncé jeudi restreindre l'accès de leurs ports aux navires russes "pratiquant exclusivement la pêche", dans le cadre d'un accord bilatéral avec la Russie.



"Seuls les navires de pêche pratiquant exclusivement la pêche dans le cadre de l'accord bilatéral entre les îles Féroé et la Russie seront autorisés à entrer dans les ports féringiens", a indiqué le gouvernement insulaire.



"Les activités des navires de pêche russes dans les ports seront limitées au changement d'équipage, à l'avitaillement, au ravitaillement, au débarquement et au transbordement", est-il précisé.



Maintenance et réparations seront interdits sauf force majeure et l'achat de marchandises limité, a décidé Torshavn, qui cherche a réduire drastiquement les activités maritimes russes dans les ports féringiens, à la fois en raison de soupçons d'espionnage russe dans l'archipel et à la suite de critiques émises après le renouvellement de l'accord de pêche fin novembre.



Depuis 1977, cet accord, renouvelable annuellement, porte sur des quotas de prises sur plusieurs espèces (notamment du cabillaud, de l'églefin, du merlan et du hareng) en mer des Barents pour les marins féringiens et dans les eaux au large des îles Féroé pour les Russes.



Selon le ministère de la Pêche, le produit de l'accord constitue 5% du PIB des Féroé.



Situé dans l'Atlantique nord entre l'Écosse et l'Islande, cet archipel de 54.000 habitants a un statut de large autonomie vis à vis du Danemark depuis 1948 et est libre de mener une politique commerciale propre.



La Russie est l'un des principaux partenaires commerciaux du territoire depuis le conflit qui a opposé Islande et Féroé à l'UE sur les quotas de maquereau et de hareng entre 2010 et 2014.



L'embargo européen sur les poissons féringiens avait alors poussé l'archipel à explorer d'autres marchés.