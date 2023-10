Les frères de Top Chef à la découverte de l’île Sacrée

Raiatea, le 9 octobre 2023 - Les deux frères Mathieu et Jacques Lagarde, chefs de métier, qui ont participé à la dernière saison de Top chef, sont actuellement au fenua. Ils étaient jeudi et vendredi à Raiatea pour en apprendre plus sur la culture et la gastronomie polynésiennes.



Les chefs Mathieu et Jacques Lagarde, connus pour avoir participé à la dernière saison de l’émission Top Chef, sont actuellement au fenua. Ils étaient invités pour présider le jury des sélections de Tahiti pour le Championnat du monde de pâté-croûte qui se sont tenues le 2 octobre dernier au lycée hôtelier de Punaauia.



Les deux frères ont profité de leur passage au fenua pour découvrir un peu plus la Polynésie. Jeudi et vendredi, ils étaient de passage à Raiatea. C’est dans le fa’a’apu de Tihoti Tarua qu’ils ont commencé leur visite. Ils ont pu découvrir la culture des fruits et légumes locaux : taro, manioc, ‘uru, citron, vanille… Mais Tahia et Heifara Ebb, les gérants de Tihoti Tarua, ont surtout mis l’accent sur leur spécialité et l’arbre de vie de la Polynésie : le cocotier. Après leur avoir conté la légende, ils ont enseigné aux deux chefs les différents stades du cocotier. Ces derniers ont pu apprendre à 'ō le coco, ainsi que le processus de fabrication du lait, de l’huile pressée à froid ou du coprah. La fabrication de la farine ou d’engrais avec ce qu’il reste était tout aussi importante à montrer pour Tahia. “C’est important que tout revienne à la nature, on prend et on ramène”, explique-t-elle. Une chose que les chefs ont appréciée : “On est des hommes de la terre, on aime bien avoir les mains sales. Par exemple, on a un potager en Espagne pour notre restaurant. Ici, le coco, on a galéré mais on a adoré l’ouvrir. Toutes ces étapes, c’est une bonne leçon d’humilité. Quand on retournera en Europe et qu’on verra quelqu’un utiliser du coco, on verra tout différemment.”

Parcours des saveurs Les chefs ont ensuite poursuivi leur visite par un tour de la ville de Uturoa, pour essayer les différentes spécialités connues de l’île Sacrée, des fameux pai de Liaut, à la glace coco de Gaby, en passant par le pain coco de Léogite et le marché. Les papilles ont été comblées. “Voyager est relié à notre métier, c'est-à-dire découvrir des produits, les goûter… On préfère être là et faire ce genre de choses qu’aller à Londres dans un 5 étoiles manger du caviar.”



Puis place au côté culturel, avec une visite de la rivière Faaroa et du marae de Taputapuātea avec Papa Zoulou. Une occasion pour Mathieu et Jacques d’intégrer également l’histoire du triangle polynésien. “On a encore tellement à découvrir, on sait très bien qu’on ne restera jamais assez longtemps pour tout voir. Heureusement, on est bien accompagnés ici, on a de la chance de faire plein d’activités et d’avoir une explosion de connaissances. Pour nous, c’est très enrichissant. Ce voyage nous donnera toujours de l’inspiration. Ce peut être de l’inspiration instantanée ou dans quelques années ! Par exemple, on avait découvert en Nouvelle-Zélande, une plante qui a le goût d’huître qui vient de Norvège et cinq ans après, on veut l’utiliser en Espagne. Donc l’histoire et la gastronomie en Polynésie, on voit le potentiel.”

Rédigé par V. Leroi le Lundi 9 Octobre 2023 à 08:55 | Lu 426 fois