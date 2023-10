Les frais de cartes de paiement en hausse

Tahiti, le 15 octobre 2023 - L’Institut d’émission d’Outre-Mer a publié vendredi son Observatoire des tarifs bancaires dans les collectivités d’outre-mer. Un constat : les frais liés à l’utilisation des cartes bancaires sont globalement en hausse.



L’Institut d’émission d’Outre-Mer (IEOM) examine l’évolution de 17 tarifs bancaires, dont 14 de l’extrait standard, entre avril 2022 et avril 2023 dans le rapport de l’Observatoire des tarifs bancaires dans les collectivités d’outre-mer, publié vendredi. L’analyse compare également les niveaux moyens et les évolutions des 14 tarifs de l’extrait standard avec l’Hexagone. Enfin ce rapport présente les écarts tarifaires avec les DCOM de la zone euro sur les 17 tarifs dont les trois tarifs réglementés.



Sur un an, entre avril 2022 et avril 2023, l’Observatoire relève que six tarifs moyens pondérés sur 17 sont en hausse. Sept tarifs, dont les trois réglementés, diminuent tandis que deux restent gratuits sur toutes les places et que deux autres demeurent non significatifs : “Les progressions les plus importantes concernent les trois cartes de paiement, à autorisation systématique (+106 francs), à débit immédiat (+94 francs) et à débit différé (+50 francs)”, note l’IEOM. Les frais de retrait dans un DAB d’un autre établissement sont également en légère augmentation (+15 francs).



Harmonisation avec les tarifs hexagonaux



Sur les sept rubriques en baisse, quatre concernent les tarifs de l’extrait standard et sont inférieures à 60 francs. Les frais de tenue de compte rencontrent la plus forte diminution, en conséquence des accords tarifaires locaux. L’abonnement à des services à distance ainsi que la commission d’intervention se réduisent de -24 francs.



Enfin, concernant les différences de frais avec l’Hexagone, six tarifs supérieurs aux tarifs hexagonaux sont recensés. “Les écarts avec les tarifs hexagonaux se réduisent, bien que faiblement”, note l’IEOM. “Les frais de tenue de compte, tout en présentant l’écart le plus important (633 francs) continuent à se résorber.”



Sur la Polynésie française, les efforts des banques sont notables. Baisses des tarifs sur les tenues de comptes, sur les abonnements, sur la fourniture de cartes. Des baisses malheureusement largement compensées par la brutale hausse de 34,1% sur les retraits dans les distributeurs automatiques d'un autre établissement dans le territoire avec une carte de paiement internationale.