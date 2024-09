Les écoliers marquisiens se mettent au bridge

Nuku Hiva, le 10 septembre 2024 - Depuis le début de l’année, les écoles primaires publiques des Marquises pratiquent le “petit bridge”, une version simplifiée du bridge qui exige des écoliers attention, observation et stratégie de calcul. Des qualités qui leur seront utiles tout au long de leur scolarité.



Créé par la fédération française de bridge, le “petit bridge” est une version simplifiée du jeu de cartes stratégique, adaptée aux élèves de 6 à 8 ans. Comme dans la version classique, le jeu de cartes se joue à quatre – deux contre deux – et consiste, pour l'équipe qui a fait la plus forte enchère de départ, à réussir le nombre de levées correspondant. En revanche, pour simplifier le procédé, les cartes classiques sont remplacées par des cartes à chiffres de couleur et les valets, dames et rois n’existent plus.



C’est sous l’impulsion de l’inspectrice de l’éducation nationale en charge des Marquises, Aline Heitaa-Archier, que ce jeu, qui vient compléter de façon ludique les enseignements éducatifs du 1er degré, a été mis en place dans les écoles de l’archipel, en commençant par celles du sud.



Ce projet s'inscrit aussi dans la continuité des formations des enseignants menées par l’inspecteur d'académie et inspecteur pédagogique régional de mathématiques Éric Sigward, portant sur la résolution de problèmes, le calcul et les automatismes à travers le jeu.



“En effet, nous avons inclus dans la formation des enseignants de la circonscription des Marquises, au cours de l’année 2023-2024, une initiation à ce petit bridge pour qu’ils puissent y jouer avec les élèves de cycle 2 et 3”, explique Éric Sigward. “Ce qui est intéressant, c’est qu’il s’agit d’un jeu qui exige attention, observation, stratégie de calcul et d’élaboration de prise d’initiative, qui sont des compétences importantes en mathématiques et plus généralement dans l’apprentissage.”



Tournois



Ainsi, un premier tournoi s’est déroulé dans les écoles de Tahuata, Fatu Hiva et Hiva Oa. Les élèves y ont participé avec enthousiasme, d’autant que leurs parents étaient venus nombreux les encourager.



Devant le succès de cette 1re édition, les équipes de la circonscription marquisienne prévoient d’ores et déjà d’organiser un tournoi réunissant l’ensemble des écoles publiques de l’archipel au cours de la présente année scolaire.



Par ailleurs, les enseignants ayant notamment constaté chez les élèves des progrès relatifs au raisonnement stratégique, à l’analyse, à la concentration et à la mémorisation, les inspecteurs Aline Heitaa-Archier et Éric Sigward envisagent d’étendre l’activité. Ce dernier précise : “On pourrait tout à fait envisager, pour les élèves de CM2, d’en venir à une version plus élaborée qu’on appelle le mini-bridge et qui se joue avec de vraies cartes. On les sensibiliserait ainsi à la force du jeu, pour pourquoi pas au cycle 4 mettre en place des ateliers de bridge.”



Ce projet continue donc de se développer, dont l’objectif final n’est autre que l’ouverture d’esprit et la réussite des élèves marquisiens.