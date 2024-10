Les dragons battuent à domicile par Téfana

Tahiti, le 3 octobre 2024 - Pour le premier match de cette troisième journée du championnat de football ligue 1 Vini, qui se jouait mercredi soir au stade Pater, l’AS Dragon recevait l’AS Tefena. Une rencontre serrée qui opposait deux équipes du haut du classement. Tefana remporte ce match 1-0 et prend provisoirement la tête du championnat.



En match avancé de la troisième journée du championnat Élite du football tahitien, l’AS Dragon recevait l’AS Tefana, mercredi. Fort de leurs deux premières victoires, les joueurs de Papeete avaient à cœur, devant leur public, d’enchainer une troisième victoire. L’AS Tefana, quant à eux, se déplaçait pour tenter d’effacer la défaite du week-end end dernier chez eux face à Pirae. Un match qu’ils n’auraient pas dû perdre. “C’est dommage”, nous avait confié le capitaine de Tefana, Viritua Tiaiho, “en deuxième mi-temps nous avons eu la possession avec des occasions franches. Mais c’est Pirae qui a réussi à marquer coup sur coup deux buts. Il faut vite se ressaisir.”



Et ce fut chose faites dès le début de la rencontre, mercredi, avec beaucoup d’intensité dans les duels de la part des deux équipes. Gêné par la stratégie mise en place par les joueurs de Dragon, les hommes de Sébastien Labayen, l’entraineur de Tefana, ne trouvaient pas de solutions : “Ils nous ont proposé du jeu long et nous n’avons pas trouvé la solution pour les contrer assez rapidement. Entre ça et nos deux blessés, notre première mi-temps a été difficile. Nous n’avons quand même rien lâché, nous nous sommes bien battus car la frustration de la défaite à la maison lors du dernier match s’est transformée en énergie.” Après la pause, l’AS Tefana, réorganisée, provoqua des situations plus dangereuses devant le but adverse. Et c’est à la 55e minute, sur un ballon de contre-attaque, que Tehotu Louis Gitton trouva le chemin des filets, après une erreur défensive de la part des dragons. “Malgré notre domination en première mi-temps, nous n’avons pas pu concrétiser”, analysait le coach des joueurs de Papeete, Timiona Alexis Asen, à l’issue du match. “Nous avions mis un gros pressing collectif en place mais nous avons trop manqué d’efficacité devant le but. Malgré tout, nous aurions pu marquer. Ça va nous servir de leçon pour la suite du championnat. On va se remettre au travail car nous allons vite arriver au premier tour de la coupe de France [16 novembre, NDLR] et il faut que l’on soit prêts.”



Des échéances qui vont arriver très vite. Mais avant cela, suite et fin de cette troisième journée. Tout d’abord avec, vendredi soir, un alléchant AS Venus contre AS Tamarii Punaaruu, au stade de Mahina à 19h30. Au même moment, l’AS Manu Ura tentera d’obtenir sa première victoire face l’AS Central Sport. Samedi, c’est Mira qui recevra Pirae à 14h30 et Taiarapu FC accueillera Pueu en clôture de cette journée. Le championnat s’arrêtera pendant quinze jours pour cause de rassemblement de l’équipe nationale et reprendra ses droits le week-end end du 18 octobre