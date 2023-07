Les défaillances de sociétés reviennent doucement à leur taux normal en outre-mer

Tahiti, le 3 juillet 2023 - L'Institut d'émission d'outre-mer s’est penché sur le nombre de défaillances des entreprises cumulé sur un an dans l’outre-mer. Celui-ci augmente de 17,8% au premier trimestre 2023 par rapport au premier trimestre 2022. Mais cette augmentation correspond en fait à un retour à la normal du nombre de défaillances alors qu’elles avaient été en net recul lors de la crise sanitaire.





Selon un dernier rapport de l'Institut d'émission d'outre-mer, le nombre de défaillances des entreprises cumulé sur un an dans l’outre-mer augmente de 17,8% au premier trimestre 2023 par rapport au premier trimestre 2022 (+50,9 % pour la France entière). À l’exception de la Nouvelle-Calédonie (où elles reculent de 17,3%), les défaillances progressent dans toutes les géographies. Elles augmentent de façon très significative dans l’hébergement-restauration (+44,6 %), l’industrie (+33,8%) et le conseil et services aux entreprises (+23,4%).



La construction (environ 11% des établissements du secteur marchand hors secteur agricole dans l’ensemble de l’outre-mer) est le secteur le plus touché avec 467 entreprises défaillantes en cumul sur un an à la fin du premier trimestre 2023 (soit 27% du total). Le taux de défaillances (égal au rapport entre le nombre d’entreprises en défaillance sur le nombre total d’entreprises du secteur) y est de 1,4%, devant l’industrie (à 1%) et l’hébergement-restauration (0,9%).



Ce mouvement de hausse correspond à la poursuite de la normalisation du nombre de défaillances. Elles s’étaient établies en net recul lors de la crise sanitaire liée au Covid-19, à la suite de la modification temporaire des dates de caractérisation et de déclaration de l’état de cessation de paiements (dans les Antilles-Guyane et le bassin océan indien) et des mesures de soutien en trésorerie permettant d’éviter l’état de cessation des paiements.

Le nombre de défaillances cumulé sur un an n’a toujours pas retrouvé le niveau des années antérieures à la pandémie de Covid-19. Avec 1 755 défaillances enregistrées dans l’ensemble de l’outre-mer, le premier trimestre 2023 s’inscrit en retrait de plus de 8% par rapport à la moyenne 2010-2019 (1 915).