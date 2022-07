Les courses de porteurs de fruits largement dominées par les îliens

Tahiti, le 14 juillet 2022 - Les courses de porteurs de fruits se sont déroulées ce jeudi après-midi dans les jardins de Paofai. Elles ont été marquées par le retour des athlètes des îles qui sont venus nombreux et ont réalisé de belles performances.



Le succès était au rendez-vous, jeudi après-midi, pour les courses de porteurs de fruits qui se sont déroulées dans les jardins de Paofai. Le public et les athlètes ont répondu présent. Ils ne sont pas moins de 280 à s'être présentés sur la ligne de départ des sept courses, selon le président de la Fédération des sports et jeux traditionnels, Enoch Laughlin.



Cette année a été marquée par le retour en force des compétiteurs venus des îles, qui n'avaient pas pu participer les deux années précédentes en raison de la Covid. Même s'ils auraient dû être encore plus nombreux si la houle ne s'était pas invitée à la fête en inondant certaines pistes d'aéroports des Tuamotu ou en mettant à l'arrêt l'Apetahi Express qui devait amener une grosse délégation venue de Taha'a, Bora Bora et Huahine. Les îliens qui ont aussi largement dominé les courses. “Il y a des bêtes qui sortent du lot, notamment de Rimatara et de Rurutu, car ce sport vient de là-bas. Il y a vraiment de belles performances”, a souligné Enoch Laughlin à l'issue des courses. C'est d'ailleurs un athlète de Rimatara, Ruanuu Hatitio, qui s'est imposé dans la catégorie reine des Aito avec une charge de 50 kg.



L'épreuve a également pu compter sur la présence de nombreux athlètes venus de Hawaii, Samoa, Californie et Nouvelle-Zélande. La course des vahine de moins de 35 ans a été remportée par la Néo-Zélandaise Tania Raharuhi.



Les festivités se sont closes par un spectacle de danse du groupe Tamariki Poerani suivi du groupe néo-zélandais Ngati Whakaue. Prochain rendez-vous pour les Tū'aro Mā'ohi, samedi et dimanche, au parc Vairai pour les épreuves de décorticage de coco, lever de pierre, grimper au cocotier, lancer de javelot et lutte traditionnelle.