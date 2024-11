Les conduites de Faratea en cours d’assemblage

Tahiti, le 21 novembre 2024 – Un nouveau serpent de mer prend forme dans la baie de Phaëton. Ce n’est pas un système de climatisation par l’eau de mer (Swac) : ce sont les futures canalisations sous-marines de pompage et de rejet de la zone biomarine de Faratea, dont le remorquage devrait intervenir au premier trimestre 2025.





Un nouveau serpent de mer prend forme dans la baie de Phaëton, entre Taravao et Papeari. Après le Swac record de 3,8 kilomètres du centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF) et ceux de deux complexes hôteliers, ce chantier est d’un tout autre ordre : contrairement aux apparences, il ne s’agit pas d’un nouveau système de climatisation par l’eau de mer, mais des futures conduites sous-marines de pompage et de rejet destinées à la zone biomarine Aruhotu de Faratea.



Remorquage début 2025

Confié à l’entreprise GL Constructions, l’assemblage a commencé début novembre sur le quai de Tatutu. Comme annoncé, deux tuyaux d’une longueur de 250 mètres et deux autres de 700 mètres seront construits sur place et stockés dans la baie, avant d’être acheminés par voie maritime sur deux zones techniques distinctes à Faratea, autour du premier trimestre 2025. Entre les deux sites, plus d’une dizaine de salariés de l’entreprise sont mobilisés en lien avec l’assemblage de ces conduites de 560 et 630 millimètres de diamètre.



Depuis la construction du premier ouvrage du genre dans les années 2010, les usagers du plan d’eau sont rôdés, mais la vigilance reste de mise face à l’envergure des canalisations, notamment quand les conditions météo sont mauvaises. “Des balises temporaires ont été mises en place pour réduire le chenal et un avis à la navigation a été émis pour contourner la zone de stockage. Les tuyaux sont aussi équipés de feux clignotants pour rester visibles la nuit”, indique Clovis Roubertie, conducteur de travaux pour GL Constructions, qui invite les capitaines à ralentir et à redoubler de prudence à proximité de la zone de chantier.



