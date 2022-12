Les coeurs du parc Paofai s'offrent un relooking

Tahiti, le 19 décembre 2022 - Les nouveaux cœurs du parc Paofai ont été révélés lundi soir par l’association Ono’u en partenariat avec l’OPT.



Des cœurs relookés au Parc Paofai. Lundi soir, l’association Ono’u en partenariat avec l’OPT a dévoilé le nouveau visuel des sculptures de cœurs géants qui jalonnent le parc du front de mer de Papeete. Après plus d’une semaine de rénovation, ils ont été dévoilés au public. Le premier appelé “Hine” par les artistes Ravage et Madi sur la valorisation de la femme. Le second, baptisé “Marara” est peint par Rival et Andre, sur le thème de la protection de l’environnement. Enfin, la dernière œuvre a été pensée sur la thématique du lien entre les îles et les hommes. Ce troisième cœur a été revisité par l’artiste Tropik’art. L’objectif de cette opération est de faire connaitre les artistes polynésiens. Comme l’a expliqué lundi Sarah Roopinia, la fondatrice de Ono’u devant le public massé pour l’inauguration, le programme s’inscrit “dans une démarche de cohésion et d’insertion sociale par l’art, puisque ce projet a offert à deux jeunes artistes leur première expérience professionnelle, tout en étant encadré par trois autres artistes confirmés”. Tous les artistes qui ont participé ont été rémunérés. Un acte de mécénat qui donne à ce projet a une véritable vocation de formation et d’inclusion dans le monde du travail.