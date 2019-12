Les champions de taekwondo reçus à la Présidence

TAHITI, le 27 décembre 2019 - Le président Edouard Fritch a reçu, jeudi en fin d’après-midi, à la Présidence, une délégation de champions polynésiens de taekwondo.



Le Président a souhaité célébrer les athlètes qui ont brillé tout au long de l’année dans des compétitions internationales en France, aux États-Unis, en Australie, en Corée, en Jordanie, en Ouzbékistan ou encore aux Samoa.



« Cela fait un certain temps que je constate que les Polynésiens sont doués dans les sports de combat et en particulier en taekwondo. Anne Caroline Graffe a permis de révéler et de libérer les talents de nombreux Polynésiens pour ce sport. Et depuis, les Polynésiens récoltent des médailles. Vous savez, je suis un supporter de tous nos talents, de tous nos jeunes qui savent se surpasser et porter les couleurs du pays sur les scènes internationales », a déclaré le Président.



Edouard Fritch a ainsi cité le surf, le stand up paddle, le va’a et le ju-jitsu brésilien, des disciplines où les Polynésiens brillent également à l’étranger.



« Pour un petit pays de 280 000 habitants, je suis fier de savoir qu’il y ait tant de talents qui se dégagent. Aussi, je voudrais féliciter tous nos jeunes athlètes ici présents. Bravo à nos sportifs, bravo pour vos performances. Bravo à cette jeunesse qui nous montre un visage positif et exemplaire. Je veux que, dans notre pays, le mot « jeune » soit associé au mot « qualité » ou au mot « modèle ». Je formule ce vœu car les jeunes Polynésiens en sont capables », a indiqué le Président.



Le Président a tenu à remercier à la fois les parents et l’encadrement sportif qui ont permis d’obtenir de tels résultats. Le Président a en outre de nouveau appelé les responsables des différentes fédérations de taekwondo en Polynésie à s’entendre, les conflits de personnes ayant pénalisé l’ensemble des pratiquants de cette discipline sportive au cours des dernières années, notamment lors des derniers Jeux du Pacifique de Samoa auxquels les taekwondoïstes tahitiens n’avaient pas pu participer.