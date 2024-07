Les chaînes C8 et NRJ12 non retenues pour la réattribution des fréquences télé

Paris, France | AFP | mercredi 24/07/2024 - Coup de tonnerre dans le paysage audiovisuel : les candidatures de C8, chaîne la plus sanctionnée de la télévision française, et de NRJ12 n'ont pas été retenues par l'Arcom pour la réattribution de fréquences TNT en 2025, selon un communiqué du régulateur publié mercredi.



A l'inverse, la chaîne d'information CNews, régulièrement rappelée à l'ordre par l'Arcom et propriété, comme C8, du groupe Canal+, dans le giron du milliardaire conservateur Vincent Bolloré, a été sélectionnée pour un renouvellement de sa fréquence.



La sortie de C8 et NRJ12 permet l'arrivée de deux nouveaux entrants issus de la prsesse écrite: les projets de chaînes proposés par le groupe Ouest-France et le milliardaire Daniel Kretinsky ont ainsi tous deux été préselectionnées par l'Arcom.



L'Arcom a notamment fondé sa décision sur "l'intérêt de chaque projet pour le public au regard de l'impératif prioritaire de pluralisme des courants d'expression socio-culturels", selon son communiqué.



En écartant C8, qui cumule plus de 7,6 millions d'euros d'amende en raison des dérapages de son animateur vedette Cyril Hanouna, le régulateur envoie un signal fort aux éditeurs de chaîne sur la nécessité de respecter leurs obligations.



Le retrait de sa fréquence ne signera pas forcément l'arrêt total de C8, compte tenu des possibilités de diffusion offertes par Internet, les box ou les télés connectées, tandis que Cyril Hanouna pourrait exercer sur une autre chaîne ou un autre média.



Mais la TNT, lancée en 2005 en métropole, structure encore largement le paysage audiovisuel français et reste l'unique mode de réception de la télévision pour près de 20% des foyers équipés d'un poste.



Au total, 24 projets étaient en lice pour 15 fréquences TNT arrivant à échéance en 2025.

le Mercredi 24 Juillet 2024 à 00:34 | Lu 69 fois