Les calendriers scolaires 2020-2023 dévoilés

Tahiti, le 17 décembre 2019 – Le Pays a dévoilé mardi le calendrier scolaire triennal pour les années 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023 adoptés vendredi dernier par le conseil des ministres. Une semaine de congés a été réintroduite en mai pour les collégiens et les élèves du premier degré.



Les calendriers scolaires pour les périodes 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023 ont été adoptés vendredi dernier en conseil des ministres et dévoilés mardi par le Pays. Après être passés par les comités techniques paritaires autonomes, 1er degré et 2nd degré, les trois calendriers scolaires ont également été adoptés lors du Haut Comité de l’Éducation le 27 novembre dernier. « Dans le strict respect du nombre de journées de scolarité dû aux élèves, une semaine de congés a été réintroduite en mai pour les élèves de collège en même temps que les élèves du premier degré afin de ne pas avoir un temps trop long de scolarité sans congés jusqu'à la fin de l'année scolaire », précise le Pays dans son communiqué.