Les avocats de Paul Watson exhortent le ministre danois à refuser son extradition

Paris, France | AFP | vendredi 22/11/2024 - Les avocats français de Paul Watson ont exhorté le ministre danois de la Justice à refuser d'extrader le militant écologiste, réclamé par le Japon pour des incidents liés à son combat contre la chasse baleinière, dénonçant des poursuites "politiques".



Arrêté le 21 juillet dernier au Groenland, territoire autonome danois, l'Américano-canadien de 73 ans, fondateur de Sea Shepherd, a vu la semaine dernière sa détention prolongée jusqu'au 4 décembre, dans l'attente de la décision gouvernementale.



Figure emblématique de la lutte contre la chasse à la baleine, Paul Watson est selon son équipe de défense poursuivi par le Japon pour "obstruction à une activité commerciale" et accusé d'être co-responsable de dommages et de blessures lors de heurts avec un baleinier nippon dans l'océan Antarctique début 2010.



Dans une lettre datée de mardi au ministre danois de la Justice Peter Hummelgaard Thomsen et dont l'AFP a eu copie, les avocats de Paul Watson en France, pays où il réside et a récemment demandé la nationalité, jugent que les poursuites contre lui, qu'ils qualifient de "politiques", "enfreignent gravement certains de ses droits les plus fondamentaux, y compris sa liberté d'expression".



"Les poursuites sans relâche de M. Paul Watson par le Japon démontrent sa volonté de mettre un terme à ses actions visant à dénoncer leur chasse d'espèces marines protégées, sources de tensions entre Paul Watson (...) et les autorités japonaises depuis des décennies", écrivent les avocats William Bourdon, Marion Crecent, Emmanuel Jez, William Julié, Rachel Lindon, Jean Tamamet et François Zimeray.



"Nous vous exhortons à agir dans le respect strict de l'Etat de droit, ce qui ne peut se faire qu'en refusant l'extradition de M. Paul Watson au Japon", concluent-ils.



"Nous pensons que la question de la libération de Paul Watson et du refus de l'extrader ne sont pas seulement justes et fondées, elles correspondent surtout à la préservation de valeurs qui nous dépassent tous: la justice (...) et la protection de l'environnement", a déclaré à l'AFP Me Tamalet, chargé de la coordination de l'équipe de défense de Paul Watson.



"Souvenez-vous que le peuple danois vous a confié la mission d'incarner la justice", a-t-il lancé à l'adresse du ministre, "cela doit se traduire dans vos actes, pas parce que" Paul Watson "est une icône, simplement par respect de ces deux valeurs (...) qui sont essentielles au peuple danois.