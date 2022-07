Les autorités sanitaires font une piqûre de rappel sur le Covid

Tahiti, le 22 juillet 2022 – Une nouvelle vague de Covid due au variant BA.5 circule actuellement au fenua. Les autorités sanitaires en appellent à la responsabilité individuelle. Le port du masque doit redevenir un réflexe au moindre signe ainsi que dans les lieux clos et à forte concentration. Par ailleurs, il est fortement recommandé d'effectuer une dose de rappel de vaccination afin de relancer l'immunité. Un vaccinodrome sera installé ce samedi à la présidence.





“La vague est bien là.” La plateforme Covid-19 du Pays a fait un point de situation, vendredi, de l'épidémie au fenua. On compte 467 nouveaux cas cette semaine, un chiffre en augmentation par rapport à la semaine précédente, avec un taux d'incidence de 219 pour 100 000 personnes sur sept jours. Les autorités sanitaires estiment que ces chiffres sont en deçà de la réalité car très peu de personnes se font tester, en raison notamment du fait qu'il y ait très peu de formes graves avec le sous-variant BA.5 d'Omicron, majoritaire à circuler au fenua.



Il ne faut pas, cependant, baisser la garde. C'est le message que souhaitent faire passer les autorités sanitaires. Car “plus il y a de cas, même peu graves, plus il y a de risques de contaminer des personnes fragiles qui pourraient faire des formes graves”, souligne le médecin épidémiologiste Henri-Pierre Mallet. La plateforme Covid-19 du Pays en appelle donc à la responsabilité individuelle. Il est donc recommandé de se faire dépister en cas de signes évocateurs, mais surtout d'adopter les gestes barrières au moindre signe, qu'il s'agisse d'une petite fièvre ou d'une simple toux. Le port du masque doit redevenir un réflexe dans les lieux clos et à forte concentration, notamment dans les transports en commun. Des masques sont délivrés gratuitement aux personnes positives testées en pharmacies ou sur prescription médicale.

Reprise de la vaccination Avec un taux de 39%, la croissance du virus est lente. “Mais on ne sait pas comment cela va évoluer, il est très probable que ça s'accélère”, poursuit le médecin. Les autorités sanitaires veulent donc encourager la population à poursuivre la vaccination. Car si plus de 80% des 12 ans et plus ont un schéma vaccinal initial complet avec deux doses, seuls 20 à 28% de la population, en fonction des tranches d'âge, ont reçu une dose datant de moins de six mois. Or, l'immunité s'estompe avec le temps. Le responsable de la vaccination de la plateforme Covid-19 du Pays, Daniel Ponia, incite donc fortement la population à effectuer un rappel. Une dose datant de moins de six mois est par ailleurs fortement recommandée pour les personnes fragiles ou immunodéprimées ainsi que pour les personnes âgées de plus de 60 ans, voire trois mois pour les plus de 80 ans. Car si le vaccin n'empêche pas la contamination, il protège contre les formes graves.



Dans cette optique, même s'il existe toujours de nombreux centres de vaccination, un vaccinodrome sera installé sous le grand chapiteau de la présidence ce samedi mais aussi les samedis 30 juillet et 6 et 20 août, de 8 à 15 heures. Seront proposés le vaccin Comirnaty-Pfizer pour les personnes âgées de 12 ans et plus, le vaccin Comirnaty pédiatrique - Pfizer pour les enfants âgés 5 à 11 ans et le vaccin Nuvaxovid-Novavax pour les personnes âgées de 18 ans et plus. Le responsable de la vaccination de la plateforme Covid-19 du Pays a par ailleurs indiqué que de nouveaux vaccins, spécifiquement “adaptés” à Omicron, seront bientôt disponibles au fenua : “On sait que Pfizer aujourd'hui est efficace sur Omicron à 80% sur les formes graves. Les laboratoires sont en pleine recherche et vont nous proposer un vaccin un peu plus efficace avec un taux de couverture supérieur, notamment contre Omicron.”

Où se faire vacciner ● À Tahiti :

- IFSI Mama'o : du lundi au jeudi (8h-15h) et le vendredi (8h-14h) ; vaccination pédiatrique (5-11 ans) le mercredi (12h30-15h)

- dispensaire de Papara : du lundi au vendredi (8h-12h) ; vaccination pédiatrique (5-11 ans) le mercredi (12h30-15h)

- mairie de Toahotu : du lundi au jeudi (8h-14h30) et le vendredi (8h-14h) ; vaccination pédiatrique (5-11 ans) le mercredi (12h30-14h30)

- dispensaire de Papeete (Vaitavatava) : tous les jours à partir de 10h30

- dispensaire de Arue : mardi et jeudi (7h30-11h30)

- dispensaire de Faa’a (mairie) : mardi et jeudi (13h-15h)

- vaccinodrome sous le chapiteau de la présidence les samedis 23 et 30 juillet et 6 et 20 août (8h-15h)





● À Moorea :

- hôpital de Afareaitu : du lundi au jeudi (7h30-15h) et le vendredi (7h30-14h)

- Maharepa (jardin de la CPS) : vendredi (8h-12h)

- Mairie de Papetoai : lundi (8h-12h)



La vaccination est également possible dans les îles Sous-le-Vent, aux Australes, aux Marquises et aux Tuamotu-Gambier.



Rédigé par Anne-Laure Guffroy le Vendredi 22 Juillet 2022 à 17:49 | Lu 189 fois